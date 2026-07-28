«Ce n'est pas prévu qu'on se parle avec Didier Deschamps» : Zinedine Zidane annonce une passation de pouvoir compliquée en équipe de France ?

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a quitté le poste de sélectionneur de l'équipe de France et a laissé la place à Zinedine Zidane. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, l'ancien numéro 10 a été officiellement présenté ce mardi dans les locaux de la Fédération française de football et a tenu à rendre hommage à son prédécesseur, ainsi qu'ancien coéquipier.

C'est le changement que tout le monde attendait. Après quatorze années de Didier Deschamps, l'équipe de France est passée dans les mains de Zinedine Zidane, dont la nomination a été officialisée ce mardi 28 juillet. Mais le plus dur commence, puisque la passation de pouvoirs ne devrait pas être facile.

« Je serais très étonné qu’il y ait une réunion entre Zidane et Deschamps, qui ne s’apprécient pas beaucoup » Il est en effet de notoriété publique que les deux hommes ne s'apprécient que très peu et les dernières années n'ont pas vraiment arrangé les choses. « Je serais très étonné qu’il y ait une réunion entre Zidane et Deschamps, qui ne s’apprécient pas beaucoup » a encore récemment expliqué Pierre Ménès. « Ils se connaissent depuis très longtemps, ils ont quand même 55 sélections en commun comme joueurs. Mais voilà, je pense que Zidane lorgne sur la place de Deschamps depuis trop longtemps pour que Deschamps n’en ait pas pris ombrage ».

L'hommage de Zidane à Deschamps Pourtant, le principal intéressé a tenu à rendre un hommage à Didier Deschamps et à son bilan à la tête de l'équipe de France, lors de la conférence de presse de ce mardi. « Je voulais féliciter "DD" et tout son staff pour ces quatorze années. Bravo pour tout ce que tu as fait, tout le monde est reconnaissant de ton travail. Maintenant, une autre étape s'ouvre mais toujours avec le même objectif : voir l'équipe de France gagner » a déclaré Zinedine Zidane, affichant déjà des grandes ambitions pour l'avenir des Bleus.