«On aura l'occasion de parler» : Zinedine Zidane arrive en équipe de France et donne déjà rendez-vous à Kylian Mbappé

Axel Cornic

Ce mardi 28 juillet, la Fédération française de football a officiellement présenté Zinedine Zidane comme nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Face à la presse, l'ancien numéro 10 des Bleus a été assailli par les questions et cela a notamment été le cas concernant Kylian Mbappé, intronisé capitaine par son prédécesseur Didier Deschamps.

Une nouvelle ère s'ouvre ce mardi, avec la nomination de Zinedine Zidane. Sans poste depuis 2021 et son départ du Real Madrid, le technicien de 54 ans prend la suite de Didier Deschamps, qui quitte l'équipe de France après quatorze années de règne. Et on a hâte de voir ce qu'il pourra faire à la tête des Bleus, qui sortent d'une élimination en demi-finale face à l'Espagne (2-0) lors de la dernière Coupe du monde, ce qui a fortement déçu les supporters.

« C'était la seule chose que je voulais faire après le Real Madrid » Tous les yeux étaient ainsi rivés sur la conférence de presse qui s'est déroulée dans les locaux de la FFF, avec Zinedine Zidane qui a pu répondre aux premières questions des journalistes sur place. « C'est une continuité, quelque part un rêve. J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 dernières années pour reprendre un club. Je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. C'était la seule chose que je voulais faire après le Real Madrid » a expliqué le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, visiblement aux anges.

« C'est une joie immense » « Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes jusqu'aux A. C'est le summum. Je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner » a poursuivi Zidane. « C'est une joie immense. Je suis heureux de ce qui m'arrive aujourd'hui, de pouvoir devenir le sélectionneur de l'équipe de France. Je me contiens mais j'ai beaucoup d'émotions en moi. Je suis prêt pour le défi. Le plus beau jour de ma vie d'entraîneur ? Oui ! ».