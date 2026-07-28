Révélations dans l'After Foot sur la lettre ouverte de Kylian Mbappé : «La réalité, c'est que ça ne vient absolument pas de lui»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi, à la surprise générale, Kylian Mbappé a envoyé une lettre ouverte à différents médias afin de remercier les fans de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Toutefois, dans l'After Foot, Maxime Chanot n'est pas dupe et assure que l'initiative ne vient pas du capitaine des Bleus mais bien de son entourage.

Après la déception de l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a décidé de prendre la parole dans une lettre ouverte envoyée à différents médias. Bien qu'il ait terminé meilleur buteur du tournoi, ce qui lui permet également de devenir le meilleur scoreur de l'histoire de la Coupe du monde, l'attaquant du Real Madrid sort frustrée d'une compétition qu'il espérait remporter une nouvelle fois après la terrible désillusion de 2022 et la défaite aux tirs-au-but contre l'Argentine. Finalement quatrième après une petite finale de folie perdue contre l'Angleterre (4-6), l'équipe de France se tourner désormais vers l'avenir avec Zinedine Zidane, mais Kylian Mbappé a donc décidé de faire un dernier message sur le passé.

La lettre ouverte de Mbappé crée la surprise Ainsi, Kylian Mbappé a tenu à remercier tous les fans de l'équipe de France dans une lettre ouverte envoyée à différents médias. « Merci. Un mois d’émotion. De dépassement. De fierté à porter les couleurs de la France. De passion, surtout, la même qui nous anime sur le terrain et qui vous anime, devant l’écran comme dans les tribunes. Voilà ce qu’on a vécu ensemble, une histoire incroyable. On ne rapporte pas de trophée collectif. Ça fait mal et ça fera encore mal un moment, je ne vais pas vous mentir là-dessus », a-t-il notamment écrit, avant d'ajouter que « le titre de meilleur buteur, je le prends avec fierté, mais ç’aurait été tellement mieux avec la coupe en plus ». Le capitaine des Bleus a également tenu à rendre hommage à Didier Deschamps, le sélectionneur qu'il a connu jusqu'ici : « À Didier, j’ai déjà dit ce que j’avais à dire, il le sait. Merci à lui, à tout son staff aussi, kinés, cuisiniers, préparateurs, chauffeurs, tous ceux que personne ne voit jamais et sans qui rien de tout cela ne serait possible ».

«Il a autre chose à faire en vacances que d'écrire une lettre ouverte» Et la lettre de Kylian Mbappé n'a pas manqué d'être commentée. Dans l'After Foot, Maxime Chanot remet même en cause le fait que ce soit le joueur du Real Madrid qui ait pris cette initiative. « La lettre ouverte de Kylian Mbappé ? Il faut déjà savoir si c'est lui qui l'a écrite. Il a un service communication autour de lui, qui lui a dit que ce serait une bonne idée de faire une lettre ouverte. Et je trouve ça très juste, c'est une bonne initiative. Les naïfs penseront que ça vient de Kylian Mbappé. La réalité est que ça vient absolument pas de lui. Il a autre chose à faire en vacances que d'écrire une lettre ouverte à tout le monde sans faute d'orthographe en plus », lâche-t-il dans l'émission de RMC, avant d'en rajouter une couche.