Deschamps, Coupe du monde 2026, avenir... La lettre surprise envoyée par Kylian Mbappé aux médias !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un peu plus d'une semaine après la fin de la Coupe du monde, Kylian Mbappé, actuellement en vacances, a décidé d'envoyer une longue lettre à différents médias afin de faire le bilan de ce Mondial et de remercier les supporters. Tout en promettant que le Bleus reviendront encore plus fort.

Présentée comme l'une des grandes favorites à la Coupe du monde 2026, l'équipe de France s'est brutalement arrêtée en demi-finale. Le parcours sans-faute des Bleus a pris fin contre l'Espagne (2-0), qui a été sacrée championne du monde quelques jours plus tard. Les tricolores se sont ensuite inclinés dans un match fou contre l'Angleterre dans la petite finale (4-6), qui aura toutefois eu le mérite de permettre à Kylian Mbappé de remporter le soulier d'or de ce Mondial et de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde devant Lionel Messi. Une maigre consolation pour l'attaquant du Real Madrid, qui a toutefois envoyé un longue lettre aux médias pour dresser un bilan de cette compétition.

La lettre surprise de Kylian Mbappé « Merci. Un mois d’émotion. De dépassement. De fierté à porter les couleurs de la France. De passion, surtout, la même qui nous anime sur le terrain et qui vous anime, devant l’écran comme dans les tribunes. Voilà ce qu’on a vécu ensemble, une histoire incroyable. On ne rapporte pas de trophée collectif. Ça fait mal et ça fera encore mal un moment, je ne vais pas vous mentir là-dessus », écrit-il dans un premier temps afin de reconnaître qu'il aurait aimé faire mieux, avant de remercier tous les fans de l'équipe de France.

«On vous devait peut-être une plus belle fin» « Le titre de meilleur buteur, je le prends avec fierté, mais ç’aurait été tellement mieux avec la coupe en plus. On vous devait peut-être une plus belle fin. Mais on ne choisit pas toujours la fin de l’histoire, on choisit ce que l’on met dedans, et on a tout mis. De ça, on est fiers. Merci à mes coéquipiers. Sans leur travail, leurs courses, leurs passes, sans cet esprit d’équipe qui nous a portés du premier au dernier match, je n’aurais jamais pu marquer autant. Ce titre est autant celui du collectif que le mien. Petit, je rêvais de jouer une Coupe du monde, au moins une. J’en ai joué trois, j’en ai gagné une et, cette année, j’ai eu la fierté de la disputer avec le brassard de capitaine. Je ne l’oublierai jamais. Vous avez veillé tard, parfois jusqu’au cœur de la nuit selon les fuseaux horaires, pour nous regarder jouer à l’autre bout du monde, vous vous êtes retrouvés chez vous, dans les bars, en famille ou entre amis, partout en France et ailleurs », ajoute Kylian Mbappé.