Polémique à la Coupe du Monde 2026 : «Inadmissible», le sélectionneur de l’Espagne n’épargne pas l’Argentine de Lionel Messi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, l’Espagne a battu l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 (1-0). Sur le terrain, le comportement des joueurs argentins a une fois de plus déclenché la polémique. Ce jeudi, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a avoué être revenu sur certaines images, et n’a pas manqué de vivement critiquer les partenaires de Lionel Messi.

Tout comme il y a quatre ans, l’Argentine a été au centre des débats sur cette Coupe du Monde 2026. L’attitude des partenaires de Lionel Messi a été pointée du doigt, notamment sur la finale dimanche dernier face à l’Espagne. Alors qu’en fin de rencontre, Enzo Fernandez a été expulsé, Leandro Paredes lui a totalement dégoupillé en bousculant violemment Gavi. Roberto Ayala, membre du staff de Lionel Scaloni, a quant à lui frappé Dani Olmo. Une succession de gestes mesquins qui n’ont pas du tout été bien reçus par les Espagnols, et par leur sélectionneur Luis de la Fuente. Plutôt heureux après le sacre de la « Roja », ce dernier est revenu ce jeudi sur l’attitude de « l’Albiceleste » sur cette finale tendue.

« Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'intolérable, d'inadmissible » « Sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte, j'étais en train de célébrer. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'intolérable, d'inadmissible, on ne peut pas permettre cela. Des joueurs de cette dimension, qui ont un grand entraîneur (Lionel Scaloni), lequel a dû le vivre aussi mal que nous en voyant ces réactions... Ce n'est pas tolérable. Je souligne notre comportement face à ce type d'agressions et de provocations. Nos joueurs ont toujours gardé leur tenue et leur sang-froid comme de bons sportifs », a ainsi confié Luis de la Fuente au cours d’un entretien accordé à la chaîne espagnole TVE.

« L’Argentine a tenté de transformer la rencontre en un véritable champ de bataille » Si le sélectionneur s’est montré plutôt mesuré dans ses propos, cela n’a pas été le cas de la presse espagnole, qui a totalement fustigé les partenaires de Lionel Messi. « Avec un jeu peu convaincant, l’Argentine a tenté de transformer la rencontre en un véritable champ de bataille », a notamment indiqué MARCA au lendemain du sacre espagnol. « Cela nous importe peu au final, mais les valeurs que l’on transmet sont importantes. Nous sommes des exemples pour plusieurs générations et eux aussi doivent être un exemple pour tous », avait de son côté réagi le milieu offensif de la « Roja » Dani Olmo.