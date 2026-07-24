Critiqué pendant toute la Coupe du monde 2026, Leandro Paredes passe aux aveux : Il est prêt à tout plaquer ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche dernier, l'Espagne a triomphé en finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire en venant à bout de l'Argentine lors des prolongations (1-0). Les Argentins visaient le doublé après leur sacre il y a 4 ans mais ils ont dû rendre les armes. Certains d'entre eux ont été largement critiqués pour leur attitude durant la compétition, à commencer par Leandro Paredes. Le joueur de 32 ans laisse planer le doute quant à son avenir avec l'Albiceleste.

Joueur important de l'effectif de l'Argentine, Leandro Paredes vient de terminer la compétition où il a disputé tous les matches sauf le premier avec l'Algérie, comptabilisant 4 titularisations. Comme beaucoup de joueurs après une Coupe du monde, l'Argentin réfléchit à son avenir en sélection. En attendant de savoir la décision de Lionel Messi, l'Albiceleste va déjà perdre Nicolas Otamendi, qui a annoncé sa retraite internationale. Leandro Paredes, largement visé par les critiques durant la compétition, pourrait suivre.

Leandro Paredes critiqué après son pétage de plombs En finale contre l'Espagne, l'Argentine n'a rien pu faire pour gêner les champions d'Europe et a fini par craquer lors des prolongations. Leandro Paredes, lui, s'est illustré de la mauvaise manière en s'en prenant à Gavi physiquement après le coup de sifflet final. Une attitude qui a été largement critiquée sur les réseaux sociaux. La FIFA avait même dans un premier temps indiqué que Paredes avait reçu un carton rouge avant que l'on apprenne qu'il s'agit d'une erreur. Une sanction pourrait attendre l'ancien joueur du PSG pour son comportement. Il pourrait s'agir toutefois de son dernier match avec l'Albiceleste.

Leandro Paredes pourrait prendre sa retraite internationale A 32 ans, Leandro Paredes compte 84 sélections en Equipe d'Argentine et a connu de nombreux succès, à commencer par la victoire en Coupe du monde il y a 4 ans et cette nouvelle finale. Il pourrait décider de se concentrer sur sa carrière en club désormais. « Pour beaucoup, ce sera le moment de décider s'il faut continuer. Ce fut un beau parcours. Maintenir ce niveau — faire en sorte que le groupe continue de fonctionner comme il l'a fait — sera très difficile, et il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Les décisions doivent être prises sereinement. Je ne sais pas encore si je suis prêt à poursuivre. C'est un processus qui demande du temps pour être assimilé et mûri » confie-t-il à ESPN.