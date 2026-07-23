Coupe du monde 2026 - Le comportement de Lionel Messi fait exploser un journaliste : «Ça me met hors de moi»

C'est l'une des images de la finale de la Coupe du monde 2026. Dans la foulée du carton rouge reçu par Enzo Fernandez, Lionel Messi va réclamer la même sanction pour Marc Cucurella qu'il juge coupable d'avoir mis la main devant la bouche, ce qui est désormais interdit. Un comportement qui a exaspéré le journaliste espagnol Tomas Roncero.
La finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine a tourné en faveur de la Roja qui a largement dominé la rencontre (1-0), mais qui a du attendre les prolongations pour connaître la délivrance avec le but de Ferran Torres. Il faut dire que comme attendu, les hommes de Lionel Scaloni ont tenté de hacher le jeu avec un comportement parfois jugé anti-sportif et qui a même abouti à l'expulsion d'Enzo Fernandez à la fin du temps réglementaire.
Messi tente de faire expulser Cucurella
Dans la foulée de ce carton rouge, Lionel Messi a eu une attitude qui a fait parler. Et pour cause, l'ancien joueur du PSG a réclamé l'expulsion de Marc Cucurella auquel il reprochait d'avoir mis la main sur la bouche pour lui parler. Ce qui est désormais interdit depuis les accusations de Vinicius Junior à l'encontre de Gianluca Prestianni qu'il lui aurait tenu des propos racistes lors d'un match entre Benfica et le Real Madrid. « Il n’était pas content de ce que j’ai dit et il est allé parler à l’arbitre, il voulait clairement que je sois expulsé. Je ne m’attendais pas à ça de sa part, et venant de quelqu’un qui est un modèle pour les enfants… Qu’est-ce qu’ils diraient ou apprendraient de lui là-dedans ? », se demandait Marc Cucurella après le match.
«Chaque fois que je revois les images de Messi après l'expulsion d'Enzo, ça me met hors de moi»
Mais le comportement de Lionel Messi a également fait parler en Espagne. En effet, le journaliste de AS Tomas Roncero a ouvertement critiqué le capitaine argentin. « Chaque fois que je revois les images de Messi après l'expulsion d'Enzo, ça me met hors de moi. Il essaie de faire expulser Marc Cucurella en se tournant vers l’arbitre pour l’accuser d’une faute qu’il n’avait pas commise. Un autre joueur argentin se jette tout seul à 20 mètres et Leo demande une vérification par la VAR. Et c’est le capitaine », a-t-il lancé sur le plateau du Chiringuito.
«Et c’est le capitaine»
Malgré tout, Lionel Messi a réalisé une grande Coupe du monde à l'issue de laquelle il affiché sa tristesse d'avoir laissé passer l'opportunité de remporter un second sacre : « La douleur est si grande et il va m’être difficile de cicatriser cette blessure. Mais je garderai aussi tout ce qu’il y a de bon. Avec les matchs que nous avons renversés en laissant tout sur le terrain et cela restera à jamais dans les mémoires, avec le soutien d’un pays entier qui, grâce au travail et à l’effort de ce groupe, nous a permis d’être, une fois de plus, parmi les meilleurs au monde. Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer ce que nous avons accompli, mais ce groupe a atteint deux finales de Coupe du monde consécutives. Un grand merci du fond du cœur pour chaque salut et chaque message. Une fois de plus, nous avons réussi à nous unir en tant que pays et à être tous ensemble, partageant l’immense fierté d’être argentins. Je veux également féliciter l’Espagne pour le titre ».