Coupe du monde 2026 - Le comportement de Lionel Messi fait exploser un journaliste : «Ça me met hors de moi»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'une des images de la finale de la Coupe du monde 2026. Dans la foulée du carton rouge reçu par Enzo Fernandez, Lionel Messi va réclamer la même sanction pour Marc Cucurella qu'il juge coupable d'avoir mis la main devant la bouche, ce qui est désormais interdit. Un comportement qui a exaspéré le journaliste espagnol Tomas Roncero.

La finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine a tourné en faveur de la Roja qui a largement dominé la rencontre (1-0), mais qui a du attendre les prolongations pour connaître la délivrance avec le but de Ferran Torres. Il faut dire que comme attendu, les hommes de Lionel Scaloni ont tenté de hacher le jeu avec un comportement parfois jugé anti-sportif et qui a même abouti à l'expulsion d'Enzo Fernandez à la fin du temps réglementaire.

Messi tente de faire expulser Cucurella Dans la foulée de ce carton rouge, Lionel Messi a eu une attitude qui a fait parler. Et pour cause, l'ancien joueur du PSG a réclamé l'expulsion de Marc Cucurella auquel il reprochait d'avoir mis la main sur la bouche pour lui parler. Ce qui est désormais interdit depuis les accusations de Vinicius Junior à l'encontre de Gianluca Prestianni qu'il lui aurait tenu des propos racistes lors d'un match entre Benfica et le Real Madrid. « Il n’était pas content de ce que j’ai dit et il est allé parler à l’arbitre, il voulait clairement que je sois expulsé. Je ne m’attendais pas à ça de sa part, et venant de quelqu’un qui est un modèle pour les enfants… Qu’est-ce qu’ils diraient ou apprendraient de lui là-dedans ? », se demandait Marc Cucurella après le match.

«Chaque fois que je revois les images de Messi après l'expulsion d'Enzo, ça me met hors de moi» Mais le comportement de Lionel Messi a également fait parler en Espagne. En effet, le journaliste de AS Tomas Roncero a ouvertement critiqué le capitaine argentin. « Chaque fois que je revois les images de Messi après l'expulsion d'Enzo, ça me met hors de moi. Il essaie de faire expulser Marc Cucurella en se tournant vers l’arbitre pour l’accuser d’une faute qu’il n’avait pas commise. Un autre joueur argentin se jette tout seul à 20 mètres et Leo demande une vérification par la VAR. Et c’est le capitaine », a-t-il lancé sur le plateau du Chiringuito.