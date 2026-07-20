Coupe du monde 2026 - «Il n’était pas content» : La réaction de Lionel Messi qui a choqué un joueur de l’Espagne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’approche de la fin du match et alors que les deux équipes étaient à égalité et se dirigeaient vers les prolongations, Lionel Messi a essayé de faire en sorte que Marc Cucurella soit sanctionné d’un carton rouge. Ce dernier s’est caché la bouche au moment de parler au capitaine de l’Argentine, qui n’a pas manqué de le faire remarquer à l’arbitre. Une réaction qui a déçu le joueur de l’Espagne.

Si Enzo Fernandez a été exclu après avoir écopé d’un deuxième carton jaune, un autre joueur aurait pu ne pas aller au bout de la finale de la Coupe du monde 2026 remportée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0 a.p.). Alors que les deux équipes étaient à égalité et que le milieu de terrain de Chelsea venait de recevoir un carton rouge pour une faute sur Pau Cubarsi, Marc Cucurella s’est approché de Lionel Messi pour lui glisser quelques mots, en se cachant la bouche.

Cucurella s’est caché la bouche pour parler à Messi Un geste que la FIFA a décidé de bannir et qui doit être sanctionné d’un carton rouge, comme cela avait été le cas pour Miguel Almiron lors de la victoire du Paraguay contre la Turquie (1-0). Lionel Messi n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de le signaler à l’arbitre, levant la main pour l’interpeller, mais Marc Cucurella n’a finalement pas été sanctionné et a pu disputer cette rencontre dans son intégralité. Reste à savoir ce qu’il a dit au capitaine de l’Argentine.