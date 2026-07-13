Coupe du Monde 2026 : L’arbitre de France/Espagne a déjà fait parler de lui !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’équipe de France sera opposée à l’Espagne mardi en demi-finales de la Coupe du monde 2026, on connait désormais l’arbitre de cette rencontre. Il s’agira du Salvadorien Ivan Barton, qui s’était fait remarquer en début de compétition pour avoir appliqué une des nouvelles règles instaurées par la FIFA.

Deux ans après la demi-finale de l’Euro 2024 et un an après celle de Ligue des nations, l’équipe de France et l’Espagne vont de nouveau se retrouver. C’est en demi-finale de la Coupe du monde 2026 que les deux équipes seront opposées cette fois-ci. Une rencontre aux airs de revanche pour les Bleus, battus à deux reprises par la Roja lors de leurs deux dernières confrontations et on connait désormais la personne qui sera au sifflet mardi à Dallas.

L’arbitre de France-Espagne avait exclu Almiron pour s’être caché la bouche La FIFA a désigné Ivan Barton pour arbitrer la demi-finale entre l’équipe de France et l’Espagne. Âgé de 35 ans, le Salvadorien a arbitré trois matchs depuis le début de la compétition, mais s’était surtout fait remarquer lors de la victoire du Paraguay face à la Turquie (1-0) en phase de groupes. En effet, il avait été le premier à appliquer une nouvelle règle instaurée à l’occasion de ce Mondial, en excluant Miguel Almiron pour s’être couvert la bouche en s’adressant à Mert Müldür. Après avoir utilisé le VAR pour revoir les images, Ivan Barton avait exclu l’international paraguayen juste avant la mi-temps.