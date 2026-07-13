Coupe du Monde 2026 - France/Espagne : Lamine Yamal prêt à faire comme Zidane en 98 ?

Amadou Diawara

Peu épargné par les pépins physiques ces derniers mois, Lamine Yamal a du mal à évoluer à son meilleur niveau depuis le début de la Coupe du Monde. D'après Walid Acherchour, l'international espagnol pourrait imiter Zinedine Zidane, qui avait offert le Mondial 98 à la France grâce à des performances XXL en demi-finale et en finale.

Lamine Yamal a vécu une saison 2025-2026 compliquée avec le FC Barcelone. En effet, le crack de 19 ans a enchainé les blessures. Diminué lors de l'entrée en lice de l'Espagne à la Coupe du Monde, le jeune ailier droit a été intégré petit à petit par Luis de la Fuente. Et, pour le moment, on ne voit pas un grand Lamine Yamal en Amérique du Nord. Mais à en croire Walid Acherchour, il pourrait exploser à partir des demi-finales du Mondial, à l'instar de Zinedine Zidane en 1998, avant d'être sacré avec les Bleus et de soulever son Ballon d'Or.

«Je n'écarte pas une fin de compétition à la Zidane 98...» « Lamine Yamal, tout le monde en parle comme d'une déception dans cette Coupe du monde. Mais attention à l'histoire du foot. Je voulais prendre ce parallèle avec Zidane 98, où en demi-finale et en finale - surtout avec la finale - il avait changé l'histoire de son pays et sa propre histoire. On n’a pas un Lamine Yamal incroyable par rapport à ce qu'on pouvait attendre, par rapport à ce qu'on a vu cette saison, à cause de sa fébrilité physique. On l'a encore vu contre la Belgique, dès qu'il démarre son match, c'est quand même une Espagne qui est très différente. Par contre, il y a de vraies irrégularités dans les rencontres. Les 20 premières minutes ne sont pas bonnes et il termine cramé. Mais le cœur du match, quand il est connecté, quand il est capable de prendre le ballon et de faire les différences, ça change quand même tout », a affirmé Walid Acherchour, avant de poursuivre son raisonnement.