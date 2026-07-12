Coupe du monde 2026 - Nouveau scandale : Des menaces de mort reçues par un joueur ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Première du groupe K dans cette Coupe du monde 2026, la Colombie avançait sous les radars dans la compétition. En huitièmes de finale, les Colombiens ont malheureusement été éliminés face à la Suisse après la séance des tirs au but. Pourtant, Jaminton Campaz a eu l'occasion d'inscrire le but de la victoire lors des prolongations. En Colombie, cela ne passe pas puisque des menaces de mort ont été révélées.

Ailier gauche de 26 ans évoluant en Argentine, Jaminton Campaz pouvait emmener la Colombie en quarts de finale de la Coupe du monde. Pour ce pays où le football coule dans les veines, les réactions sont parfois disproportionnées. Depuis quelques jours, le joueur colombien est victime de menaces de mort. Il peut compter sur le soutien de sa Fédération.

Jaminton Campaz reçoit des menaces de mort Première de son groupe qui comptait le Portugal notamment, la Colombie pensait pouvoir aller plus loin dans cette Coupe du monde 2026. Mais cette défaite au bout du suspense face à la Suisse a condamné tous ses espoirs alors qu'une victoire semblait envisageable. En effet, comme le rapporte L'Equipe, Jaminton Campaz a reçu des menaces de mort à la suite de son raté qui aurait pu offrir la victoire face à la Suisse. Sa famille aussi a été visée à cause de cette action à la 115ème minute qui aurait pu être favorable.