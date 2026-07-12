Coupe du Monde 2026 : Scandale raciste avant France/Espagne, la grosse annonce à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ancien président du gouvernement d’Espagne, Mariano Rajoy a déclenché une vive polémique en tenant des propos racistes à l’encontre de l’équipe de France avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 ce mardi. Son successeur, Pedro Sanchez, a fait une grande annonce à ce sujet, condamnant fermement ses propos ce dimanche.

« Il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable. » Voilà comment Mariano Rajoy, président du gouvernement espagnol de 2011 à 2018, abordait pour El Debate le choc opposant l’Espagne à la France ce mardi en Coupe du Monde. Des propos ouvertement racistes, qui n’ont pas tardé à être condamné de toute part, à la fois en France et en Espagne.

L’ambassade de France en Espagne condamne ces propos… « Sans vouloir entrer dans une polémique, il convient de rappeler les faits : Tous les joueurs de l’équipe de France sont français. Sur les 26 joueurs, 23 sont nés en France. Les 3 qui sont nés à l’étranger sont français aussi », a ainsi réagi l’ambassade de France en Espagne, rejoint ce dimanche par Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, qui condamne fermement les propos de son prédécesseur.