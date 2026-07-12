Coupe du Monde 2026 : Scandale raciste avant France/Espagne, la grosse annonce à l’étranger !

Ancien président du gouvernement d’Espagne, Mariano Rajoy a déclenché une vive polémique en tenant des propos racistes à l’encontre de l’équipe de France avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 ce mardi. Son successeur, Pedro Sanchez, a fait une grande annonce à ce sujet, condamnant fermement ses propos ce dimanche.
« Il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable. » Voilà comment Mariano Rajoy, président du gouvernement espagnol de 2011 à 2018, abordait pour El Debate le choc opposant l’Espagne à la France ce mardi en Coupe du Monde. Des propos ouvertement racistes, qui n’ont pas tardé à être condamné de toute part, à la fois en France et en Espagne.
L’ambassade de France en Espagne condamne ces propos…
« Sans vouloir entrer dans une polémique, il convient de rappeler les faits : Tous les joueurs de l’équipe de France sont français. Sur les 26 joueurs, 23 sont nés en France. Les 3 qui sont nés à l’étranger sont français aussi », a ainsi réagi l’ambassade de France en Espagne, rejoint ce dimanche par Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, qui condamne fermement les propos de son prédécesseur.
…Tout comme Pedro Sanchez
« Il y en a qui mesurent encore l'appartenance par le nom de famille, le lieu de naissance ou la couleur de peau. D'autres la mesurent par l'attachement à un pays et la volonté d'y contribuer. En jouant au football. En prenant soin de nos aînés. Ou en ouvrant des commerces. L'Espagne est à ceux qui l'aiment et la font vivre. Pas à ceux qui la déshonorent par des déclarations xénophobes. France, on se retrouve en demi-finales. Que le meilleur gagne et que le racisme perde », a ainsi réagi Pedro Sanchez sur X.