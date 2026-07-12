Coupe du monde 2026 : Le record du PSG battu par le Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec la nomination de José Mourinho au poste d'entraîneur et les recrues de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, le président du Real Madrid Florentino Pérez donne les moyens au Special One d'à nouveau faire gagner son équipe qui reste sur deux saisons sans trophées majeurs. Et pourtant, ses stars font parler d'elles à la Coupe du monde 2026, battant un record co-détenu par le Paris Saint-Germain en 2022.

Le Real Madrid a signé une saison blanche. La Supercoupe d'Espagne, la Coupe du roi, la Liga et la Ligue des champions. Toutes ces compétitions ont été remportées par d'autres équipes, à savoir le FC Barcelone, la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Pour la deuxième année consécutive, la Casa Blanca n'a pas raflé un trophée majeur. Et lors de cet exercice, des frictions en interne ont été dévoilées dans la presse. L'épisode de l'altercation au centre d'entraînement entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde ou bien les accrochages avec Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras ainsi que celui entre Kylian Mbappé et un membre du staff technique merengue selon The Athletic.

8 buts pour Kylian Mbappé suivi de près par les 6 réalisations de Jude Bellingham Les performances poussives du Real Madrid ont engendré les non-sélections des Espagnols de l'équipe, mais également d'Eduardo Camavinga, de Trent Alexander-Arnold ou encore de Franco Mastantuono pour la Coupe du monde 2026. Malgré certaines absences, certains joueurs de la Casa Blanca brillent de mille feux depuis le début du Mondial. C'est le cas de Kylian Mbappé et ses 8 buts, de Jude Bellingham et ses 6 réalisations dont un doublé pour l'Angleterre lors du quart de finale face à la Norvège samedi (2-1).