Coupe du Monde 2026 : «Je trouve ça nul», Erling Haaland s'en prend à l'arbitre Clément Turpin après Norvège-Angleterre !

Lors du choc face à l'Angleterre, la Norvège pensait mener 2-1 grâce à un but inscrit deuxième mi-temps. Mais après utilisation de la VAR, Clément Turpin a annulé cette réalisation. Alors que l'arbitre français a estimé qu'il avait fait une faute avant que le corner ne soit tiré, Erling Haaland a poussé un coup de gueule.
Ce samedi soir, l'Angleterre a éliminé la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. En effet, les Three Lions se sont imposés 2-1 au Hard Rock Stadium de Miami, et ce, après prolongations. Lors de la deuxième mi-temps, la Norvège pensait mener 2-1, mais Clément Turpin a annulé le but après utilisation de la VAR. L'arbitre français ayant estimé qu'Erling Haaland avait fait une faute en poussant son adversaire avant que le corner ne soit tiré.
«S’il y a un coup franc là, je dois en obtenir un à chaque duel»
Interrogé au micro de Nettavisen, Erling Haaland a pesté contre la décision de Clément Turpin. « Du coup, s’il y a un coup franc là, je dois quasiment en obtenir un à chaque duel, à chaque match. Parce que je suis constamment poussé, tiré, et je trouve ça nul », s'est emporté le numéro 9 de la Norvège, avant que Sander Berge n'en rajoute un couche.
«Je suis constamment poussé, tiré»
« La situation de 2-1 parle d’elle-même : y’a but tous les jours de la semaine. (…) Vu la façon dont je défends sur les joueurs en Premier League, il y aurait penalty h24 avec cet arbitre », a ironisé Sander Berge, milieu de terrain de la Norvège. Sur TV2, Simen Stamsø Møller s'en est également pris à Clément Turpin. « Arrêtez de plaisanter. Ça se passe partout. C’est une poussée légère. Il se jette à corps perdu. C’est tellement théâtral ! », a craqué le journaliste norvégien. « Quelle farce totale que cette VAR pour le football », a surenchéri l'ex-international norvégien Lars Tjærnås.