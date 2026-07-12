Coupe du Monde 2026 : «Je trouve ça nul», Erling Haaland s'en prend à l'arbitre Clément Turpin après Norvège-Angleterre !

Amadou Diawara

Lors du choc face à l'Angleterre, la Norvège pensait mener 2-1 grâce à un but inscrit deuxième mi-temps. Mais après utilisation de la VAR, Clément Turpin a annulé cette réalisation. Alors que l'arbitre français a estimé qu'il avait fait une faute avant que le corner ne soit tiré, Erling Haaland a poussé un coup de gueule.

Ce samedi soir, l'Angleterre a éliminé la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. En effet, les Three Lions se sont imposés 2-1 au Hard Rock Stadium de Miami, et ce, après prolongations. Lors de la deuxième mi-temps, la Norvège pensait mener 2-1, mais Clément Turpin a annulé le but après utilisation de la VAR. L'arbitre français ayant estimé qu'Erling Haaland avait fait une faute en poussant son adversaire avant que le corner ne soit tiré.

«S’il y a un coup franc là, je dois en obtenir un à chaque duel» Interrogé au micro de Nettavisen, Erling Haaland a pesté contre la décision de Clément Turpin. « Du coup, s’il y a un coup franc là, je dois quasiment en obtenir un à chaque duel, à chaque match. Parce que je suis constamment poussé, tiré, et je trouve ça nul », s'est emporté le numéro 9 de la Norvège, avant que Sander Berge n'en rajoute un couche.