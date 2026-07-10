Coupe du monde 2026 - Haaland comparé au grand méchant de Dragon Ball Z : Il répond sur Instagram (et c’est drôle)

La Coupe du monde 2026 bat son plein. Et comme attendu, Erling Braut Haaland est l’un de ses protagonistes. Deuxième au classement des meilleurs buteurs derrière Lionel Messi et à égalité avec Kylian Mbappé, l’attaquant norvégien impressionne par son réalisme et son sang-froid. De quoi permettre à certains internautes de le comparer à Boo petit, version diabolique de l’antagoniste de Dragon Ball Z. Ce qui l’a fait réagir.
Erling Braut Haaland fêtera son 26ème anniversaire le 21 juillet prochain. A quelques jours de cette célébration, l’attaquant norvégien continue de rêver d’un titre mondial avec la Norvège 28 ans après la dernière participation de sa sélection à une Coupe du monde. Engagé en 1/4 de finale dans ce Mondial 2026 avec les Drillos Løvene, Haaland fait partie des meilleurs buteurs de la compétition avec ses sept réalisations, soit une seulement de moins que le meilleur buteur Lionel Messi.
L’inévitable Haaland en Boo de Dragon Ball Z
Face au Brésil pendant les 1/8èmes de finale de la Coupe du monde 2026, Erling Braut Haaland a une fois de plus fait parler son réalisme froid avec un doublé signé dans les dernières minutes de la rencontre. Le premier d’une tête prenant le meilleur sur Gabriel et le second d’une puissante frappe croisée à l’entrée de la surface trompant Alisson Becker. Le tout, affichant une sérénité déconcertante comme s’il était inévitable et intouchable.
«Je veux dire, je ne suis pas en désaccord»
Ce qui en inspire plus d’un depuis le début de la Coupe du monde. Erling Braut Haaland est notamment perçu comme un personnage réputé du monde des manga. Le méchant extraterrestre Boo est représenté par le buteur norvégien au sang-froid hors pair dans ce Mondial 2026 selon le compte Instagram hidden.ny qui a proposé le collage entre Haaland et la version Boo petit qui est la plus diabolique du personnage de Dragon Ball Z. Dans la section commentaires, Haaland a rédigé le message suivant : « Je veux dire, je ne suis pas en désaccord ». Une réponse drôle portant la patte d’Erling Haaland.