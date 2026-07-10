Coupe du monde 2026 - Haaland comparé au grand méchant de Dragon Ball Z : Il répond sur Instagram (et c’est drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde 2026 bat son plein. Et comme attendu, Erling Braut Haaland est l’un de ses protagonistes. Deuxième au classement des meilleurs buteurs derrière Lionel Messi et à égalité avec Kylian Mbappé, l’attaquant norvégien impressionne par son réalisme et son sang-froid. De quoi permettre à certains internautes de le comparer à Boo petit, version diabolique de l’antagoniste de Dragon Ball Z. Ce qui l’a fait réagir.

Erling Braut Haaland fêtera son 26ème anniversaire le 21 juillet prochain. A quelques jours de cette célébration, l’attaquant norvégien continue de rêver d’un titre mondial avec la Norvège 28 ans après la dernière participation de sa sélection à une Coupe du monde. Engagé en 1/4 de finale dans ce Mondial 2026 avec les Drillos Løvene, Haaland fait partie des meilleurs buteurs de la compétition avec ses sept réalisations, soit une seulement de moins que le meilleur buteur Lionel Messi.

L’inévitable Haaland en Boo de Dragon Ball Z Face au Brésil pendant les 1/8èmes de finale de la Coupe du monde 2026, Erling Braut Haaland a une fois de plus fait parler son réalisme froid avec un doublé signé dans les dernières minutes de la rencontre. Le premier d’une tête prenant le meilleur sur Gabriel et le second d’une puissante frappe croisée à l’entrée de la surface trompant Alisson Becker. Le tout, affichant une sérénité déconcertante comme s’il était inévitable et intouchable.