«Carton rouge» pour Erling Braut Haaland, visé par une polémique en pleine Coupe du monde 2026

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, Erling Braut Haaland est très en vue avec la Norvège. Déjà auteur de 5 buts dans la compétition, l'attaquant de Manchester City a permis à son pays de se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors que la Norvège se prépare désormais à affronter le Brésil, voilà qu'Haaland doit faire avec une polémique.

Alors qu'on parle beaucoup du duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé dans le classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du monde 2026, Erling Braut Haaland n'est lui pas très loin. En effet, avec 5 réalisations, le Norvégien n'est qu'à une unité de l'Argentin et du Français. Buteur décisif contre la Côte d'Ivoire, Haaland a qualifié sa sélection en huitième de finale où elle affrontera le Brésil. Un duel face à la Seleçao très attendu mais voilà qu'en attendant celui-ci, c'est une polémique visant l'attaquant de Manchester City qui fait parler.

« Un champion devrait donner l’exemple de la compassion » Et voilà qu'Erling Braut Haaland se retrouve aujourd'hui dans le viseur de l'association PETA, qui a donné un « carton rouge » au Norvégien. En effet, dans un communiqué, l'association qui lutte pour la défense des animaux a fait savoir : « Un champion devrait donner l’exemple de la compassion, et non exhiber des accessoires issus de pratiques cruelles et violentes envers les animaux ». Il est ainsi reproché à Haaland son utilisation de sac de voyage de la marque Hermès dont PETA avait dénoncé la maltraitance animale pour les fabriquer.