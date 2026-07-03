Coupe du Monde 2026 - Portugal/Croatie : Le coup de gueule retentissant de Luka Modric sur l’arbitrage !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grande affiche de ces seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le Portugal est venu à bout de la Croatie (2-1) dans la nuit de jeudi à vendredi en France après un match surréaliste. Alors que les Croates pensaient avoir égalisé à la toute fin du match, l'intervention de la VAR a changé les choses. Après la rencontre, la star de l'équipe croate Luka Modric a tenu à s'exprimer concernant l'arbitrage de la rencontre, très frustré par l'élimination des siens.

Dans ce duel très attendu entre le Portugal et la Croatie, ce sont finalement les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui ont pris l'avantage grâce à un but de Gonçalo Ramos dans le temps additionnel. Lors de la rencontre, l'arbitre a dû avoir recours plusieurs fois à la VAR pour s'aider dans ses décisions, ce qui ne l'a pas empêché d'être contesté. Mené 1-0, le Portugal avait égalisé grâce à Cristiano Ronaldo sur penalty, lui permettant ainsi d'inscrire son premier but dans un match éliminatoire en Coupe du monde. Un penalty qui n'aurait pas forcément d'être accordé d'après Luka Modric.

« On dirait que la VAR est contre nous » Frustré également après cette fin de match incroyable conclue finalement après 18 minutes de temps additionnel, Luka Modric a eu du mal à accepter la situation en zone mixte. « On dirait que la VAR joue toujours contre nous. Quand la VAR a été introduite pour la première fois, j'ai dit que je n'aimais pas ça. Avec le temps, elle s’est révélée utile dans certains cas, mais soit elle est utilisée à mauvais escient, soit je ne sais pas… Soit elle est appliquée de manière sélective, soit en fonction de l'importance de l'équipe. Parce que, à mon avis, la VAR ne devrait intervenir qu’en cas d'erreur manifeste flagrante à 200%. Aujourd’hui, pour moi, il n'y avait pas penalty. Ils étaient à la lutte et se tiraient mutuellement. On n’accorde pas de penalties comme ça au football » déclare le Ballon d'Or 2018.