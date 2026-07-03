La fin après la Coupe du monde 2026 : Cristiano Ronaldo sort du silence pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Peu avant le seizième de finale de Coupe du monde entre le Portugal et la Croatie (2-1), la sœur de Cristiano Ronaldo a fait une grande annonce sur l’avenir du quintuple Ballon d’Or, réalisant selon elle « sa dernière danse » avec la sélection. Après la qualification de son équipe, le principal intéressé a réagi.

A 41 ans, Cristiano Ronaldo a été décisif dans ce seizième de finale de la Coupe du monde en permettant au Portugal de revenir au score face à la Croatie (2-1) grâce à son but égalisateur sur penalty. « C'était un match difficile. Nous savions que la Croatie est une équipe fantastique. En première période, nous avons dominé et en deuxième, après le but, nous avons un peu paniqué. Mais c'est ça, le football », a analysé le quintuple Ballon d’Or au micro de Fox Sports après la rencontre.

« C’est sa dernière danse », affirme la sœur de Cristiano Ronaldo En cas de revers, Cristiano Ronaldo aurait peut-être disputé son ultime match sous le maillot portugais. C’est du moins ce qu’a déclaré sa sœur Katia Aveiro avant le coup d’envoi, dans une vidéo relayée par Sport TV : « Profitez-en tant que ça dure. Ça se termine bientôt. L'info que j'ai, d'une source fiable… c'est sa dernière danse ». L’attaquant de 41 ans s’est néanmoins montré moins affirmatif après la rencontre.