La fin après la Coupe du monde 2026 : Cristiano Ronaldo sort du silence pour son avenir

Peu avant le seizième de finale de Coupe du monde entre le Portugal et la Croatie (2-1), la sœur de Cristiano Ronaldo a fait une grande annonce sur l’avenir du quintuple Ballon d’Or, réalisant selon elle « sa dernière danse » avec la sélection. Après la qualification de son équipe, le principal intéressé a réagi.
A 41 ans, Cristiano Ronaldo a été décisif dans ce seizième de finale de la Coupe du monde en permettant au Portugal de revenir au score face à la Croatie (2-1) grâce à son but égalisateur sur penalty. « C'était un match difficile. Nous savions que la Croatie est une équipe fantastique. En première période, nous avons dominé et en deuxième, après le but, nous avons un peu paniqué. Mais c'est ça, le football », a analysé le quintuple Ballon d’Or au micro de Fox Sports après la rencontre.
« C’est sa dernière danse », affirme la sœur de Cristiano Ronaldo
En cas de revers, Cristiano Ronaldo aurait peut-être disputé son ultime match sous le maillot portugais. C’est du moins ce qu’a déclaré sa sœur Katia Aveiro avant le coup d’envoi, dans une vidéo relayée par Sport TV : « Profitez-en tant que ça dure. Ça se termine bientôt. L'info que j'ai, d'une source fiable… c'est sa dernière danse ». L’attaquant de 41 ans s’est néanmoins montré moins affirmatif après la rencontre.
Sa décision « sera prise après la Coupe du monde »
« Ma décision concernant ma retraite internationale sera prise après la Coupe du monde, je ne prends pas de décision sans réfléchir », a tempéré Cristiano Ronaldo, focalisé sur l’événement en Amérique du Nord. « Pour gagner une compétition de cette envergure, il faut savoir souffrir. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui », a-t-il ajouté. Le Portugal a désormais rendez-vous avec l’Espagne en huitième de finale. Reste à voir s'il s'agira de la dernière apparition de l'attaquant de 41 ans sous le maillot rouge et vert.