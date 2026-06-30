«C’est inadmissible» : Cette «folie» avec Cristiano Ronaldo qui fait halluciner Daniel Riolo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titularisé lors des trois matches du Portugal en ce début de Coupe du monde en Amérique du Nord, Cristiano Ronaldo a disputé l'intégralité des 270 minutes de la phase de groupes. Cette gestion de Roberto Martinez, pressenti pour diriger le quintuple Ballon d’Or à Al-Nassr après la compétition, a fait bondir le journaliste Daniel Riolo.

Auteur d’un doublé contre l’Ouzbékistan (5-0), Cristiano Ronaldo n’a pas eu la même réussite face à la Colombie (0-0). Pourtant, la star portugaise a disputé l’intégralité de la rencontre, comme lors des deux premières rencontres de cette Coupe du monde, contrairement aux autres stars comme Lionel Messi (Argentine), Kylian Mbappé (France), Harry Kane (Angleterre), Erling Haaland (Norvège) ou encore Vinicius Jr (Brésil). De quoi interpeller Daniel Riolo.

« Comment à 41 ans, tu peux faire ça alors que partout ailleurs les autres ont tourné ? » « Il y a un truc qu’il va falloir m’expliquer, c’est comment Ronaldo peut faire toutes les minutes de cette première phase ? Si là, on n’est pas dans une histoire dans l’histoire de cette Coupe du monde. Une histoire folle », a souligné le journaliste de RMC, faisant allusion à la probable nomination à venir du sélectionneur Roberto Martinez à la tête d’Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo. « Il y a du deal sous table, c’est inadmissible, a enchaîné Daniel Riolo. Comment à 41 ans, tu peux faire ça alors que partout ailleurs les autres ont tourné ? On est dans une folie en fait. Et ça, je ne sais pas si ça ne va pas finir par leur couter très très cher aux Portugais. »