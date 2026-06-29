«Je ne veux pas voir un boiteux» : Raymond Domenech se lâche sur Neymar !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Forfait pour les deux premiers matches du Brésil dans cette Coupe du monde en Amérique du Nord, Neymar a fait son retour contre l’Écosse la semaine dernière. Un retour loin d’emballer Raymond Domenech, estimant que l’attaquant de 34 ans n’est plus au niveau.

Le troisième et dernier match de poule du Brésil dans cette Coupe du monde 2026 face à l’Écosse dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin fut fort en émotion pour Neymar, de retour sous le maillot brésilien après trois ans d’absence. Appelée par Carlo Ancelotti, l’ancienne star du PSG avait dû repousser ses débuts dans la compétition après une nouvelle blessure. La Seleção a désormais rendez-vous avec le Japon ce lundi (19h00) en seizièmes de finale. Avec ou sans Neymar ? Le sujet ne risque pas de passionner Raymond Domenech.

Domenech ne veut pas de ce Neymar Présent sur le plateau de la chaîne L’Équipe la semaine dernière, Raymond Domenech n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer ce retour attendu par de nombreux fans. « Ça ne me fait rien du tout, a lancé l’ancien sélectionneur des Bleus. J’ai gardé le Neymar que j’ai vu, qui était l’un des meilleurs que je n'ai jamais vu. Depuis, je ne veux pas le voir. Je ne veux pas voir un boiteux, voir un mec qui va faire un geste dans le match, je m’en fous. Celui que j’ai vu à l’époque, c’était un génie. » Un avis loin de faire l’unanimité.