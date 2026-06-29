Neymar à la Coupe du monde : Ronaldo justifie son retour au Brésil

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Absent depuis trois ans en sélection, Neymar a été sélectionné par Carlo Ancelotti afin de défendre les couleurs du Brésil sur cette Coupe du Monde 2026. Alors que l’ancienne star du PSG a subi de nombreuses critiques ces derniers temps, Ronaldo lui, était très favorable à son retour dans les rangs de la Seleção.

S’il n’a jamais été sacré champion du monde, Neymar est le meilleur buteur de l’histoire du Brésil. Alors quand il y a quelques semaines, Carlo Ancelotti a décidé de le convoquer afin de participer à l’édition 2026 du mondial, les réactions positives mais aussi négatives se sont enchaînées. A lui seul, l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone génère d’immense débats. Mais pour la légende Ronaldo, son retour avec le Brésil est une bonne chose.

« Je ne vois pas un autre joueur dans le groupe actuel avec la même capacité que lui à faire gagner un match » « Bien sûr, j'y étais favorable pour une bonne raison : Neymar est décisif. Je ne vois pas un autre joueur dans le groupe actuel avec la même capacité que lui à faire gagner un match. Donc si on pouvait compter sur lui, il ne fallait pas laisser passer l'occasion. Il a eu l'autorisation des médecins, il est en forme physiquement, et maintenant il a une chance de faire taire tous ceux qui n'ont pas cru en lui. J'ai moi aussi connu mon propre retour en 2002, alors je suis à fond derrière Neymar », a ainsi déclaré le Ballon d’Or 1997 et 2002 dans un entretien accordé à l’Equipe.