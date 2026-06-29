Neymar à la Coupe du monde : Ronaldo justifie son retour au Brésil

Absent depuis trois ans en sélection, Neymar a été sélectionné par Carlo Ancelotti afin de défendre les couleurs du Brésil sur cette Coupe du Monde 2026. Alors que l’ancienne star du PSG a subi de nombreuses critiques ces derniers temps, Ronaldo lui, était très favorable à son retour dans les rangs de la Seleção.
S’il n’a jamais été sacré champion du monde, Neymar est le meilleur buteur de l’histoire du Brésil. Alors quand il y a quelques semaines, Carlo Ancelotti a décidé de le convoquer afin de participer à l’édition 2026 du mondial, les réactions positives mais aussi négatives se sont enchaînées. A lui seul, l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone génère d’immense débats. Mais pour la légende Ronaldo, son retour avec le Brésil est une bonne chose.
« Je ne vois pas un autre joueur dans le groupe actuel avec la même capacité que lui à faire gagner un match »
« Bien sûr, j'y étais favorable pour une bonne raison : Neymar est décisif. Je ne vois pas un autre joueur dans le groupe actuel avec la même capacité que lui à faire gagner un match. Donc si on pouvait compter sur lui, il ne fallait pas laisser passer l'occasion. Il a eu l'autorisation des médecins, il est en forme physiquement, et maintenant il a une chance de faire taire tous ceux qui n'ont pas cru en lui. J'ai moi aussi connu mon propre retour en 2002, alors je suis à fond derrière Neymar », a ainsi déclaré le Ballon d’Or 1997 et 2002 dans un entretien accordé à l’Equipe.
« J'espère que ses performances feront taire tous ceux qui l'ont enterré »
« Je suis excité et derrière lui. Il n'a plus besoin de prouver son talent à 34 ans, mais j'espère que ses performances feront taire tous ceux qui l'ont enterré. Parce qu'il n'y a rien de comparable au fait de voir un grand sportif réussir son retour », conclut Ronaldo, qui espère voir de nouveau Neymar briller avec le Brésil.