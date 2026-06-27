«Pour le crack Doué» : Le joli cadeau de Neymar en pleine Coupe du monde

Axel Cornic

Après avoir explosé au Paris Saint-Germain, Désiré Doué s’est fait une place en équipe de France et en ce moment, il dispute sa première Coupe du monde de l’autre côté de l’Atlantique. Et ça marche plutôt bien pour lui, avec notamment un but marqué ce vendredi lors de la large victoire des Bleus sur la Norvège (1-4), pour leur dernier match dans la poule I.

Après deux victoires face au Sénégal puis face à l’Irak, tout le monde attendait le choc contre la Norvège. Mais ce match n’a pas tenu toutes ses promesses, puisque l’équipe de France n’a fait qu’une bouchée de son adversaire, avec notamment un triplé d’Ousmane Dembélé et un but de Désiré Doué.

« Pour le crack Doué, un grand câlin de Ney » Le jeune talent du PSG est en train de se faire une place toujours plus importante au sein de cette équipe de France. Pourtant, c’est surtout ce qui s’est passé en marge de cette rencontre face à la Norvège qui fait parler. Doué a en effet eu une belle surprise avec une journaliste brésilienne qui lui a offert un maillot dédicacé de Neymar, accompagné du message : « Pour le crack Doué, un grand câlin de Ney ». Ce n’est pas anodin, puisque le Français s’est toujours déclaré grand fan de la star de la Seleção.