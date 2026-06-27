«Pour le crack Doué» : Le joli cadeau de Neymar en pleine Coupe du monde

Après avoir explosé au Paris Saint-Germain, Désiré Doué s’est fait une place en équipe de France et en ce moment, il dispute sa première Coupe du monde de l’autre côté de l’Atlantique. Et ça marche plutôt bien pour lui, avec notamment un but marqué ce vendredi lors de la large victoire des Bleus sur la Norvège (1-4), pour leur dernier match dans la poule I.
Après deux victoires face au Sénégal puis face à l’Irak, tout le monde attendait le choc contre la Norvège. Mais ce match n’a pas tenu toutes ses promesses, puisque l’équipe de France n’a fait qu’une bouchée de son adversaire, avec notamment un triplé d’Ousmane Dembélé et un but de Désiré Doué.
« Pour le crack Doué, un grand câlin de Ney »
Le jeune talent du PSG est en train de se faire une place toujours plus importante au sein de cette équipe de France. Pourtant, c’est surtout ce qui s’est passé en marge de cette rencontre face à la Norvège qui fait parler. Doué a en effet eu une belle surprise avec une journaliste brésilienne qui lui a offert un maillot dédicacé de Neymar, accompagné du message : « Pour le crack Doué, un grand câlin de Ney ». Ce n’est pas anodin, puisque le Français s’est toujours déclaré grand fan de la star de la Seleção.
La promesse de Désiré Doué
Visiblement très touché, Désiré Doué a plusieurs fois remercié la personne qui lui a offert le maillot avant d’en faire de même avec Neymar, via la caméra de la chaîne brésilienne. « C’était chaud d’avoir ça, donc tu envoies un message à Ney » lui a lancé la journaliste, avant de passer un deal avec le joueur de l’équipe de France. « Tu me donnes ton maillot pour Neymar. Quand tu me vois tu me donnes le maillot et je lui donne ». A noter que le Brésil est dans l’autre moitié du tableau et ne pourra pas rencontrer la France... avant la finale de la Coupe du monde.