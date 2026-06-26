Equipe de France : Barcola et Doué sur le banc, Didier Deschamps va faire un changement inattendu ?

Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps semble avoir trouvé sa formule. Mais avec l’émergence d’un Manu Koné très intéressant au milieu de terrain, le sélectionneur tricolore pourrait décider de changer ses plans pendant la compétition en intégrant le joueur de l’AS Rome dans son onze de départ au profit d’autres joueurs. Explications.
Avec deux victoires en deux matchs, l’équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du Monde. Didier Deschamps, bien qu’endeuillé par la perte de sa maman, peut être satisfait de son équipe, lui qui semble avoir trouvé la bonne formule. En effet, pour le moment, le sélectionneur des Bleus s’appuie sur un système plutôt offensif, marqué par la présence de quatre joueurs offensifs devant, et de deux milieux de terrain seulement. Cependant, ce vendredi, RMC indique que les choses pourraient évoluer pendant la compétition.
Manu Koné a marqué des points importants
En effet, le média indique que Manu Koné a marqué des points avec ses deux prestations face au Sénégal et à l’Irak. Titulaire lors du dernier match en lieu et place d’Aurélien Tchouaméni, le joueur de l’AS Rome a impressionné le staff de l’équipe de France. Désormais, Didier Deschamps le considère comme son douzième homme, et si un joueur pourrait intégrer le onze titulaire durant la compétition, ce serait bel et bien Manu Koné.
Vers un milieu à trois ?
On pourrait alors imaginer deux scénarios concernant une possible intégration du milieu de terrain dans le onze des Bleus. Premièrement, le remplacement d’Adrien Rabiot ou d’Aurélien Tchouaméni. Mais Didier Deschamps pourrait également repasser à un système à trois attaquants avec trois milieux de terrain dont ferait partie Manu Koné. Cela voudrait dire que Bradley Barcola ou Désiré Doué, qui se battent pour le poste d’ailier gauche, pourraient être amenés à rejoindre le banc de touche avec ce scénario. Affaire à suivre alors que Manu Koné devrait être une nouvelle fois titulaire ce vendredi soir contre la Norvège…