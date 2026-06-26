Equipe de France : Barcola et Doué sur le banc, Didier Deschamps va faire un changement inattendu ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps semble avoir trouvé sa formule. Mais avec l’émergence d’un Manu Koné très intéressant au milieu de terrain, le sélectionneur tricolore pourrait décider de changer ses plans pendant la compétition en intégrant le joueur de l’AS Rome dans son onze de départ au profit d’autres joueurs. Explications.

Avec deux victoires en deux matchs, l’équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du Monde. Didier Deschamps, bien qu’endeuillé par la perte de sa maman, peut être satisfait de son équipe, lui qui semble avoir trouvé la bonne formule. En effet, pour le moment, le sélectionneur des Bleus s’appuie sur un système plutôt offensif, marqué par la présence de quatre joueurs offensifs devant, et de deux milieux de terrain seulement. Cependant, ce vendredi, RMC indique que les choses pourraient évoluer pendant la compétition.

Manu Koné a marqué des points importants En effet, le média indique que Manu Koné a marqué des points avec ses deux prestations face au Sénégal et à l’Irak. Titulaire lors du dernier match en lieu et place d’Aurélien Tchouaméni, le joueur de l’AS Rome a impressionné le staff de l’équipe de France. Désormais, Didier Deschamps le considère comme son douzième homme, et si un joueur pourrait intégrer le onze titulaire durant la compétition, ce serait bel et bien Manu Koné.