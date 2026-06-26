Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps est en plein casse-tête avec ces six joueurs de l'équipe de France ?

Amadou Diawara

Tombeur du Sénégal et de l'Irak, l'équipe de France a validé son ticket pour les 16èmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Si le staff de Didier Deschamps va faire tourner contre la Norvège, la meilleure équipe sera alignée pour le premier match de la phase à éliminations directes. Et le sélectionneur français devrait avoir du mal à choisir entre Désiré Doué et Bradley Barcola, entre Aurélien Tchouameni et Manu Koné, ainsi qu'entre Jules Koundé et Malo Gusto.

D'après Jérôme Rothen, Didier Deschamps a un XI type, qu'il a aligné face au Sénégal lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Ayant fait quelques ajustements contre l'Irak, le staff de l'équipe de France devrait faire tourner contre la Norvège ce vendredi soir, avant d'aligner sa meilleure équipe possible en 16ème de finale.

«A gauche, il y a une vraie question entre Doué et Barcola» Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Fabrice Hawkins a affirmé que Didier Deschamps devrait avoir du mal à choisir trois noms sur onze pour composer son équipe de départ pour le début de la phase à éliminations diectes de la Coupe du Monde 2026. « Si Didier Deschamps a un XI type ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'à gauche, il y a une vraie question entre Doué et Barcola. (...) Pour avoir échangé avec certains joueurs, je te garantis (il parle à Jérôme Rothen) que certains joueurs espèrent être titulaires en 16ème de finale. Quand on parle notamment de Manu Koné, Malo Gusto... bien sur, ils se disent qu'il y a une vraie concurrence », a jugé le journaliste de RMC Sport, avant de se concentrer sur le poste d'arrière droit.