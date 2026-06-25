Coupe du Monde 2026 - Kylian Mbappé critiqué : Clarence Seedorf pousse un coup de gueule !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lorsque Kylian Mbappé marque moins de buts ou que son équipe ne gagne pas, le champion du monde tricolore se retrouve sous le feu des critiques notamment en raison de son travail défensif jugé insuffisant par certains observateurs. Une ineptie selon Clarence Seedorf qui a volé à la rescousse de l'homme aux quatre buts marqués depuis le début de la Coupe du monde 2026.

Avant le début de la Coupe du monde 2026, il y a eu quelques débats dans les émissions spécialisées sur le positionnement de Kylian Mbappé et celui d'Ousmane Dembélé. Le Ballon d'or 2025 ne peut pas jouer au même poste qu'au PSG puisque la pointe de l'attaque des Bleus est occupée par son capitaine parfois critiqué pour son manque d'implication défensive au point où son propre frère Ethan lui a demandé par le biais d'une interview avec Le Parisien quand est-ce qu'il allait se mettre à défendre un peu plus.

«Je suis admiratif de ses performances» Un débat que Clarence Seedorf ne comprend absolument pas. Au vu des buts marqués par Kylian Mbappé, on devrait à ses yeux courir pour lui afin qu'il puisse être décisif. C'est le point de vue qu'il a détaillé à Rio Ferdinand pour l'émission Rio Meets. « Mbappé ? Je suis admiratif de ses performances. En termes de buts, c'est incroyable. Rooney avait un travail défensif exceptionnel, c’était formidable de l’avoir, mais peut-être que Cristiano ne défendait pas autant ».