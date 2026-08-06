«C’est une bonne chose qu’il ne vienne pas» : Le soulagement de l'After Foot après le transfert avorté de Yan Diomandé au PSG

Pierrick Levallet

À la recherche d’un nouvel ailier pour compenser l’éventuel départ de Bradley Barcola cet été, le PSG avait un temps essayé de s’attacher les services de Yan Diomandé. Le club de la capitale a finalement lâché l’affaire lorsque l’international ivoirien a fait volte-face pour se mettre d’accord avec le Real Madrid. Et dans l’After Foot sur RMC, on s’est montré soulagé par le fait que les Rouge-etBleu n’aient pas fait le forcing pour le joueur du RB Leipzig.

Le PSG n’en est plus à sa première piste sur le mercato cet été. Le club de la capitale accélère les choses dans son recrutement en vue de la saison à venir. Les dirigeants parisiens se sont mis en quête de plusieurs joueurs, notamment après les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-In Lee à l’AC Milan et à l’Atlético de Madrid. Les Rouge-et-Bleu seraient tombés d’accord avec l’AS Monaco pour Maghnes Akliouche et garderaient un œil sur Ferran Torres (FC Barcelone). Mais les pensionnaires de la Ligue 1 essayeraient également de prévoir un éventuel départ de Bradley Barcola, annoncé avec insistance du côté de Liverpool cet été.

Le PSG a lâché l'affaire pour Yan Diomandé Et dans cette optique, le PSG a longtemps été intéressé par Yan Diomandé. Les doubles champions d’Europe en titre s’étaient même mis rapidement d’accord avec l’international ivoirien pour un transfert. Mais voyant que l’équipe de Luis Enrique bloquait dans les négociations avec le RB Leipzig, le crack de 19 ans a perdu patience et s’est entendu avec le Real Madrid. Le PSG a donc lâché l’affaire et l’a même annoncé publiquement dans un communiqué. « Le PSG a officiellement retiré ce soir son intérêt et ses offres pour Yan Diomande. Les indemnités de transfert et les exigences salariales demandées étaient totalement disproportionnées et fausses - et le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rationnelle et d'équilibre de l'effectif » pouvait-on lire. Et dans l’After Foot, on n’a pas manqué de se montrer soulagé par une telle décision.

«Le PSG n’a pas à se mettre à genou pour attendre un joueur» « Ce que j’aime bien dans la politique récente du PSG, c’est ce qu’il s’est passé avec Diomandé. Il s’était passé la même chose il y a quelques temps avec Cherki, c’est-à-dire que si un entourage prend des chemins de traverse, le PSG n’a pas à se mettre à genou pour attendre un joueur. Tu passes à un autre dossier, tu changes d’objectif. Yan Diomandé, c’est une bonne chose qu’il ne vienne pas, même si c’est un très bon joueur. Parce qu’effectivement, je pense que le PSG a les moyens de recruter et n’a pas à être à la merci des entourages des joueurs. Il faut changer des choses dans la rotation. Je pense que c’est là la clé de la réussite de l’exploit d’aller chercher une autre Ligue des champions. Il faut travailler sur cet effectif » a en effet expliqué Florent Gautreau dans l’émission de RMC.