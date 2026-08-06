«Il a décidé de rester au PSG» : Les coulisses de la décision de Lucas Chevalier pour son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison très compliquée durant laquelle il a perdu sa place de titulaire, Lucas Chevalier aurait pu quitter le PSG cet été. D'autant plus avec les informations qui circulent concernant l'arrivée de Zion Suzuki. Mais après une discussion avec la direction parisienne, il a finalement décidé de rester.

Recruté pour environ 40M€ hors bonus l'été dernier, Lucas Chevalier avait la lourde tâche de compenser le départ de Gianluigi Donnarumma, qui s'était engagé avec Manchester City. Cependant, l'ancien portier du LOSC a connu une première partie de saison plus que poussive, au point de perdre sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov qui a saisi sa chance en s'imposant comme le gardien qui a remporté la deuxième Ligue de champions de l'histoire du PSG. Une situation qui a bien évidemment suscité des interrogations concernant son avenir à Paris.

Chevalier convaincu par Luis Enrique Néanmoins, le portier français a décidé de rester au PSG et le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi dévoile les coulisses de cette décision dans une session de questions-réponses sur le site du média sportif : « Après une discussion avec la direction du PSG et Luis Enrique, Lucas Chevalier a décidé de rester à Paris la saison prochaine et de se battre pour retrouver sa place de numéro 1. Même le recrutement d'un gardien ne semble pas lui donner envie de partir. Encore moins maintenant que l'on sait que Suzuki devrait être prêté ». En effet, le PSG accélère pour recruter Zion Suzuki.

«Même le recrutement d'un gardien ne semble pas lui donner envie de partir» « Cela avance, mais ce n'est pas encore finalisé. Hier, les différentes parties discutaient des derniers détails autour d'une offre de 35M€, notamment concernant la répartition entre la part fixe et la part variable », explique également Loïc Tanzi avant de confirmer que Zion Suzuki quittera dans la foulée le PSG : « Il faut aussi que Paris trouve un club où le prêter avant de le faire signer, c'est le projet privilégié ces dernières heures. S'il ne change pas, Suzuki pourrait donc signer un contrat de cinq ans avec le PSG, puis être prêté dans la foulée. La Juventus est le club le plus intéressé ».