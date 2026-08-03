Mercato Analyse : Le PSG est en train de durcir le ton pour Lucas Chevalier...

Alexandre Higounet

Dans l'air depuis au moins une semaine, l'offensive du Paris Saint-Germain sur le gardien international japonais de Parme, Zion Suzuki, s'est non seulement confirmée, mais considérablement consolidée. Au point que le conclusion du deal apparaît désormais probable. Le signe très clair qu'au sein du club de la capitale, on est en train de sérieusement durcir le ton envers Lucas Chevalier.

En fin de saison dernière, alors que l'équipe de France peaufinait sa préparation pour la Coupe du monde sans lui, Lucas Chevalier avait fait savoir à ses dirigeants qu'il avait pris la décision de rester au PSG l'an prochain et que quand bien même il partait numéro deux derrière Matvei Safonov, il donnerait le maximum pour convaincre Luis Enrique de lui redonner une chance. Officiellement, il avait été affirmé que la nouvelle avait plutôt été bien accueillie par le staff et le club, qui avaient validé l'option d'un statut quo au poste de gardien de but.

Si Paris s'est un temps monté conciliant... Aujourd'hui, soit la situation a changé du côté du Paris Saint-Germain, soit à l'époque, le club avait déjà une autre idée et pensait que le temps se chargerait d'amener entre les mains de Lucas Chevalier des offres susceptibles de le faire changer d'avis, mais il est évident que l'offensive actuelle lancée en direction du gardien international japonais Zion Suzuki dessine une autre réalité.

... les temps ont visiblement changé pour Lucas Chevalier D'autant que cette offensive apparaît très sérieuse. Selon les médias italiens, le Paris Saint-Germain a formulé une offre de 33 millions à Parme pour Suzuki, un montant qui laisse supposer qu'un accord sera prochainement trouvé entre les deux clubs. D'autre part, selon les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, Zion Suzuki aurait fait part de sa volonté de s'engager avec Paris. Interrogé en conférence de presse, le coach de Parme Carlos Cuesta s'est lui montré plutôt évasif laissant deviner qu'au sein du club on avait intégré la situation, expliquant dans des propos relayés par Foot Mercato : « Suzuki ? La seule certitude que j’ai aujourd’hui, c’est que Suzuki fait partie de notre effectif. Je parle de certitudes. Il y a tant d’hypothèses dans le football. Nous sommes parfaitement alignés avec le club sur les stratégies. Notre priorité sera toujours la discipline. Et je le suis aussi dans ma communication. Nous voulons progresser, être plus complets, plus polyvalents. L’objectif est de conserver les bases qui nous ont permis d’obtenir des résultats positifs la saison dernière, mais aussi d’y ajouter un élément, en espérant que cela nous aidera à gagner, ce qui est le plus important ».