«Arrête de me casser les c*uilles : Quand un joueur de l’OM s’embrouille… avec sa propre mère !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battue par l’Espagne en finale de la Coupe du monde (0-1), l’Argentine n’a pas échappé aux polémiques durant la compétition. Le vainqueur de l’édition 2022 a notamment été accusé de favoritisme, ce qui a particulièrement irrité Facundo Medina, n’hésitant pas à recadrer sa propre mère.

Après Mason Greenwood ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille devrait voir partir d’autres cadres dans les semaines à venir. Le portier Gerónimo Rulli est notamment courtisé par Manchester City tandis que Leonardo Balerdi souhaite ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Facundo Medina a également vu son nom ressortir récemment, lui qui vient de disputer la Coupe du monde avec l’Argentine.

Quand Medina recadre sa mère Durant la compétition, les accusations de favoritisme envers l’Albiceleste n’ont pas manqué, un sujet sensible pour certains joueurs dont Facundo Medina. Invité de l’émission Ferné con Grego, le défenseur marseillais a évoqué un échange houleux sur le sujet avec sa propre mère. « Je lui ai dit : “Allez, toi aussi tu vas te lancer là-dedans ? Arrête de me faire chier !” “Arrête de me casser les c******* !” »

« Ne croyez pas ces conneries » À son retour en Argentine, le joueur de l'OM avait déjà pris la parole depuis son balcon pour s'adresser à ses voisins, leur demandant de ne pas prêter attention aux publications complotistes qui circulaient sur Internet. « Ne croyez pas ces conneries, avait lancé Medina. Vous avez vu sur les photos et les vidéos que ça a toujours été un bon groupe. Ne croyez pas ces bêtises. Nous sommes très tristes d’avoir perdu. C’est pour ça que certains des gars ne sont pas venus ici. Ça nous affecte, ça nous rend tristes. Je sais bien que ce n’est pas grave, parce que c’est un match de foot et qu’il y a des choses plus importantes dans la vie ».