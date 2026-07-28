«Marseille restera dans mon cœur» : Malgré son départ douloureux, Jordan Veretout n’oublie pas l’OM et ouvre la porte à un retour… au FC Nantes

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans seulement après son arrivée, Jordan Veretout avait été poussé vers la sortie par l’OM à l’été 2024. Un départ que le milieu de terrain aujourd’hui âgé de 33 ans avait mal vécu, lui qui avait été mis à l’écart et envoyé dans le loft avant de partir. Désormais à Al-Arabi, au Qatar, l’international français garde tout de même un très bon souvenir de son passage à Marseille et n’a pas écarté un éventuel retour en France, et pourquoi pas au FC Nantes, son club formateur.

Comme il le confiait à Foot Mercato au mois de novembre dernier, son départ forcé de l’OM à l’été 2024 a « fait mal » à Jordan Veretout. Recruté deux ans auparavant en provenance de l’AS Rome, l’international français (6 sélections) n’entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur de l’époque, Roberto De Zerbi, et le club l’avait placé dans un loft, comme Samuel Gigot ou bien Chancel Mbemba. Deux ans plus tard, il ne ressent en revanche pas de rancœur envers Marseille, dont il garde un très bon souvenir.

« Marseille restera dans mon cœur et j’y repasserai de temps en temps » « Marseille, ça reste un bon souvenir pour moi ? Ouais, Marseille, franchement, j’ai passé deux belles saisons. J’aurais aimé y rester. C’est quelque chose à vivre de jouer à Marseille dans ce Vélodrome en feu. Nous, on a eu des belles soirées quand même. C’est sûr qu’on aurait pu mieux faire, mais c’est un club qui restera gravé dans mon cœur. J’ai mon fils qui est né là-bas, on a tous adoré cette vie. Je leur souhaite le meilleur pour cette saison. Ils méritent mieux, nos supporters. J’espère que ça le fera. Mais franchement, Marseille, c’est le top. C’est le top du club français », a déclaré Jordan Veretout, dans un entretien accordé à Charlii - Parlons Sport, diffusé sur YouTube. « C’était un challenge. Je voulais revenir en France après cinq saisons en Italie. C’était le club qui me correspondait le mieux. J’avais envie de me remontrer aux Français. Il y avait une Coupe du monde aussi où je pouvais être sélectionné. Au final, ça l’a fait. C’était le moment pour revenir en France. Malheureusement, je pense qu’on aurait pu essayer de remporter ce titre qui aurait fait du bien à tout le peuple marseillais. On n’a pas réussi, mais je pense qu’il le mérite. C’est à eux de faire une très bonne saison cette année et je pense que ça va le faire. Marseille restera dans mon cœur et j’y repasserai de temps en temps. »

« Pourquoi pas un retour en Europe ? » Après l’OM, Jordan Veretout a rejoint l’OL, où il n’est resté qu’une saison, avant de prendre la direction du Qatar et d’Al-Arabi l’année dernière. « Comment ça se passe à Al-Arabi ? Ça se passe très bien. Je me suis adapté au championnat. La vie est idéale là-bas pour ma famille, mes enfants, pour tout. C’est un bel endroit pour vivre. Tout le monde se sent bien, c’était le plus important. Niveau foot, je m’épanouis, je prends du plaisir. Pour ma part, ça se passe très bien, donc très content d’avoir fait ce choix-là. J’espère que je vais enchaîner sur une très bonne deuxième saison », a-t-il confié, mais à un an de la fin de son contrat, il aimerait bien revenir en Europe. « On me reverra en Europe ? Oui, c’est une possibilité, bien sûr. Il me reste un an de contrat avec Al-Arabi. On verra en fin de saison ce que je veux faire. Pourquoi pas, je suis en très bonne forme. Ce n’est pas un championnat facile comme on peut l’entendre. C’est un championnat très difficile, où il y a beaucoup d’intensité. Je suis encore là, en pleine forme. Tant que mon corps suivra, pourquoi pas un retour en Europe ? »