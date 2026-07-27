OM - «N'importe qui ne peut pas entraîner Marseille» : La signature de Bruno Genesio est validée… par Jean-Michel Aulas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré son passé de joueur, puis entraîneur, de l’OL, l’arrivée de Bruno Genesio à l’OM n’est pas vue d’un mauvais œil du côté de Lyon. S’il a avoué qu’il aurait aimé le voir faire son retour sur le banc des Gones, Jean-Michel Aulas estime que sa signature est une bonne chose, aussi bien pour lui que pour Marseille.

Bien que le contexte financier soit loin d’être favorable, Bruno Genesio a tout de même accepté de devenir le nouvel entraîneur de l’OM. « J’ai choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille parce que j’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté. L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières », expliquait le technicien français au moment de l’annonce de sa signature à Marseille, où il s’est engagé jusqu’en juin 2028.

« Je crois que Bruno peut apporter une plus-value à l'OM » Passé par Beijing Guoan, en Chine, le Stade Rennais et le LOSC, Bruno Genesio est surtout un enfant de Lyon, lui qui a fait ses débuts de joueur à l’OL, dont il a été l’entraîneur principal de 2015 à 2019. « J'aurais aimé qu'il entraîne à nouveau l'OL », a admis Jean-Michel Aulas auprès de L’Équipe. « Mais pour une personnalité et un entraîneur de très grande qualité, entraîner l'OM est un point de progression. N'importe qui ne peut pas entraîner Marseille. Il ne faut pas s'emballer, résister à la pression. Même si ce club est à l'instant T en difficulté sur le plan sportif, il existe une dynamique indéniable au niveau des supporters. Je crois que Bruno peut apporter une plus-value à l'OM. »

« C'est un challenge excitant pour un entraîneur professionnel » À l’instar de l’ancien président de l’OL, Rémy Vercoutre, gardien de Lyon entre 2002-2004 et 2005-2014, estime lui aussi que refuser l’OM était difficile pour Bruno Genesio : « Genesio a bourlingué. S'il était passé directement de Lyon à l'OM, cela n'aurait pas été la même affaire. Là, c'est un challenge excitant pour un entraîneur professionnel. Ça donne envie. » Même son de cloche pour Robert Valette, qui l'avait eu comme adjoint à la formation lyonnaise. « Bruno est un enfant de Lyon, l'un des rares qui a commencé à l'OL et y a réussi une carrière professionnelle. Il le restera. Entraîner l'OM, c'est juste la poursuite de sa belle carrière d'entraîneur. Je suis content pour lui. J'ai très mal vécu la fin de son mandat de coach à l'OL et toute cette injustice. Il a été sacrifié à la bienséance de l'époque. Il est allé se construire ailleurs. C'est un très bon connaisseur du foot qui a appris partout où il est passé. Il est devenu un ambassadeur de la compétence lyonnaise », a-t-il déclaré.