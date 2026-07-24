La dernière escroquerie qui fait des ravages : L’OM appelle ses fans à «la plus grande vigilance» et annonce déposer plainte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une usurpation d’identité, l’Olympique de Marseille a appelé ses fans à la plus grande vigilance dans un communiqué publié ce vendredi. Des faux sites ont offert, au nom du club phocéen, des stages et détections à des familles en échange d’une somme d’argent.

Si l’Olympique de Marseille a l’intention de renforcer son équipe première malgré un contexte financier difficile, le centre de formation voit également arriver du sang neuf. Mais attention, le club phocéen a publié un communiqué ce vendredi pour indiquer que des faux sites usurpaient son identité depuis quelque temps pour offrir de fausses sessions de détection moyennant une somme d’argent.

« En aucun cas l'Olympique de Marseille ne demande à un joueur ou à sa famille le paiement d'une quelconque somme d’argent » « L'Olympique de Marseille a récemment été informé de l'existence d'un site internet et de communications frauduleuses usurpant son identité et proposant de prétendus stages, sessions de détection ou opérations de recrutement pour son Académie, moyennant le versement d'une somme d’argent, a fait savoir l’écurie phocéenne ce vendredi. Le club tient à rappeler avec la plus grande fermeté que les procédures de recrutement de son Académie sont exclusivement conduites par ses équipes habilitées. En aucun cas l'Olympique de Marseille ne demande à un joueur ou à sa famille le paiement d'une quelconque somme d'argent pour participer à une détection, une mise à l'essai, un stage ou un processus de recrutement. »

« Une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes » L’OM a décidé d’engager des procédures contre les personnes à l’origine de cette arnaque : « Dès qu'il a eu connaissance de ces faits, l'Olympique de Marseille a engagé toutes les démarches nécessaires afin d'y mettre un terme. Une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes. Le club invite les familles, les joueurs et l'ensemble de ses supporters à faire preuve de la plus grande vigilance face à toute sollicitation de cette nature et à s'assurer qu'elle émane bien des canaux officiels de l'Olympique de Marseille. En cas de doute, les personnes concernées sont invitées à contacter directement le club avant d'effectuer toute démarche ou tout paiement : privacy@om.fr. L'Olympique de Marseille remercie chacun pour sa vigilance. »