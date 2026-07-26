«Même s’il avait été très décevant l’année dernière…» : Walid Acherchour donne le nom du joueur que Bruno Genesio peut relancer à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé officiellement nouvel entraîneur de l’OM début juillet, Bruno Genesio a retrouvé un joueur qu’il avait déjà eu sous ses ordres au LOSC : Angel Gomes. En difficulté depuis son arrivée à Marseille, le milieu de terrain âgé de 25 ans avait même été prêté à Wolverhampton en deuxième partie de saison dernière, mais Walid Acherchour estime que le technicien français peut le relancer.

Il y a un peu plus d’un an, Angel Gomes était présent en conférence de presse à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de l’OM. Cinq ans après son arrivée, l’international anglais (4 sélections) décidait de quitter le LOSC, au sortir d’une deuxième partie de saison au cours de laquelle il avait très peu joué sous les ordres de Bruno Genesio, notamment en raison du fait qu’il était en fin de contrat et se dirigeait vers un départ libre.

« Le coach et le club avaient d’autres plans en tête » « J’ai joué les six premiers mois après il y a eu un petit coup d’arrêt avec cette blessure. Après le coach et le club avaient d’autres plans en tête mais c’est le football. J’ai travaillé dur, fait en sorte que ça ne m’affecte pas », expliquait Angel Gomes au moment de son arrivée à l’OM, où il n’a pas joué beaucoup plus. Titulaire en début de saison, le milieu de terrain âgé de 25 ans est peu à peu sorti des plans de Roberto De Zerbi, jusqu’à prendre la direction de Wolverhampton six mois après s’être engagé avec Marseille.

Genesio peut-il relancer Angel Gomes à l’OM ? Prêté avec une option d’achat estimée à 7M€, Angel Gomes n’a pas été conservé par le club relégué en Championship et a donc fait son retour à l’OM cet été. Pendant ce temps, Habib Beye a succédé à Roberto De Zerbi, avant d’être lui aussi remplacé, par Bruno Genesio. Un entraîneur qui connaît donc bien l’Anglais pour l’avoir côtoyé pendant une saison au LOSC et, selon Walid Acherchour, son arrivée peut être une très bonne nouvelle pour Angel Gomes.