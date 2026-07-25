L'IA se met à la place de Grégory Lorenzi pour le mercato de l'OM : Voilà les paris à tenter en Ligue 1 et en Ligue 2 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En proie à de sérieux problèmes financiers, l’OM et Grégory Lorenzi vont devoir se montrer malin cet été afin de renforcer l’effectif de Bruno Genesio, en témoignent les pistes menant à Djibril Sidibé et Keito Nakamura évoquées ces derniers jours. Dans cette optique, nous avons demandé à l’intelligence artificielle de se mettre à la place du directeur sportif marseillais pour ressortir quelques bons coups que ce dernier pourrait flairer en Ligue 1 et en Ligue 2.

Après avoir dépensé beaucoup d’argent en indemnités de transfert et en salaires ces dernières années, place à l’austérité pour l’OM. Sanctionné par l’UEFA et la DNCG, le club doit récupérer des liquidités et alléger fortement sa masse salariale, ce qui a commencé avec les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré. Il faudra aussi renforcer l’effectif avec un budget limité. En ce sens, les pistes menant à Djibril Sidibé et Keito Nakamura ont été évoquées ces derniers jours.

Cadiou, Lepenant et Magnetti pour le milieu Des noms moins clinquants que ceux qui ont pu être cités lors des derniers mercatos, mais c’est vers quoi l’OM doit désormais se diriger. En ce sens, Le 10 Sport a demandé à l’intelligence artificielle quels paris Marseille pourrait tenter, en Ligue 1 ou en Ligue 2. L’IA a commencé par proposer Noah Cadiou (27 ans), sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Lorient, « probablement un des meilleurs rapports qualité/prix », mettant en avant son « énorme volume de course », son « très bon jeu long » et son « mental irréprochable ». Dans le même secteur de jeu, Johann Lepenant (23 ans) est également proposé, lui qui a été transféré définitivement au FC Nantes depuis l’OL l’été dernier et dont le contrat court jusqu’en 2029.

Kebbal et Hein sur les ailes Hugo Magnetti est une autre bonne affaire proposée par l’IA, un nom qui a déjà été lié à l’OM dernièrement, bien que Foot Mercato ait démenti un intérêt pour le milieu de terrain âgé de 28 ans dernièrement. Un joueur que Grégory Lorenzi connaît très bien pour l’avoir côtoyé pendant plusieurs années à Brest, où il n’a plus qu’un an de contrat. Là encore, l’intelligence artificielle cite son « énorme activité », ainsi que son « intelligence tactique ». Dans un domaine plus offensif, on retrouve Gauthier Hein (29 ans, Metz), un joueur « très sous-estimé » et « toujours décisif », ainsi qu’Ilan Kebbal (28 ans, Paris FC), « excellent entre les lignes » et « très bon sur coups de pied arrêtés ». D’autant plus qu’il est originaire de Marseille, comme Hugo Magnetti. Une piste également évoquée, mais qui ne semble pas d’actualité pour l’OM.