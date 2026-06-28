De Paris à l'OM : Le verdict a fuité pour le transfert d'Ilan Kebbal !

Au Paris FC depuis 2022, Ilan Kebbal (27 ans) est né dans la cité phocéenne. Cependant, le milieu offensif du PFC n'est jamais ne serait-ce que passé par le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Après une saison dans l'élite du football français, son éventuel transfert à l'OM a été évoqué dans la presse, mais on en serait bien loin.
Quel mercato d'été pour l'OM ? Depuis la signature de l'accord de règlement avec l'UEFA en 2022, les dettes du club se sont accumulées sur la période en s'élevant à 157M€. De quoi forcer la main aux nouveaux dirigeants du club marseillais au sujet de ventes à effectuer en urgence. C'est pourquoi il est question des départs de Mason Greenwood, de Pierre-Emile Hojbjerg, d'Igor Paixao ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang.
«C’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM»
Et dans le sens des arrivées ? L'option Ilan Kebbal (27 ans) a été proposée par Benoît Trémoulinas sur le plateau du Winamax FC pour la rubrique : Le Jeu du DS. L'ex-joueur des Girondins de Bordeaux et actuel consultant de la chaîne L'Equipe a milité il y a quelques semaines pour que Kebbal remplace Greenwood à l'OM. « Je ne pense pas que Kebbal coûte très très cher. A mon avis, à moins de 10 millions, tu peux l’avoir. A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM. C’est techniquement très fort, capable de fulgurances, mais c’est aussi quelqu’un qui peut faire les efforts et avec un entraîneur comme Bruno Genesio, il peut le faire franchir des paliers car c’est un formidable joueur. Pour moi, c’est un joueur qui collerait bien à l’OM, de par sa mentalité, son talent ».
Ca ne discute pas d'un transfert de Kebbal à l'OM
Courant février, Ilan Kebbal était l'invité de RMC. Le milieu offensif du Paris FC en avait profité pour évoquer son avenir au sein du club parisien et le cas Greenwood qui l'empêchait à son sens de penser à une telle hypothèse. « Je suis bien au Paris FC. Après voilà, comme je l’ai dit on verra cet été parce que chaque joueur a des ambitions. Même le club, on ne sait pas ce qui va se passer cet été, si le club va miser sur d’autres joueurs ou pas. L’OM ? Non, il y a Greenwood. C’est le meilleur joueur de Ligue 1… Je pense que quand on est joueur, il faut être juste avec soi-même. Je ne dis pas que je n’ai pas le niveau, mais quand il y a des joueurs… Moi j’ai joué contre eux. Est-ce que je peux être dans le groupe élargi ? Je pense que oui, mais dans le onze… ».
De toute manière, d'après La Minute OM, il n'y aurait à ce jour aucune discussion entre les parties concernées pour que Kebbal dépose ses valises à la Commanderie. Clap de fin dans le feuilleton Kebbal ?