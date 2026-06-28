De Paris à l'OM : Le verdict a fuité pour le transfert d'Ilan Kebbal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris FC depuis 2022, Ilan Kebbal (27 ans) est né dans la cité phocéenne. Cependant, le milieu offensif du PFC n'est jamais ne serait-ce que passé par le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Après une saison dans l'élite du football français, son éventuel transfert à l'OM a été évoqué dans la presse, mais on en serait bien loin.

Quel mercato d'été pour l'OM ? Depuis la signature de l'accord de règlement avec l'UEFA en 2022, les dettes du club se sont accumulées sur la période en s'élevant à 157M€. De quoi forcer la main aux nouveaux dirigeants du club marseillais au sujet de ventes à effectuer en urgence. C'est pourquoi il est question des départs de Mason Greenwood, de Pierre-Emile Hojbjerg, d'Igor Paixao ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang.

«C’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM» Et dans le sens des arrivées ? L'option Ilan Kebbal (27 ans) a été proposée par Benoît Trémoulinas sur le plateau du Winamax FC pour la rubrique : Le Jeu du DS. L'ex-joueur des Girondins de Bordeaux et actuel consultant de la chaîne L'Equipe a milité il y a quelques semaines pour que Kebbal remplace Greenwood à l'OM. « Je ne pense pas que Kebbal coûte très très cher. A mon avis, à moins de 10 millions, tu peux l’avoir. A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM. C’est techniquement très fort, capable de fulgurances, mais c’est aussi quelqu’un qui peut faire les efforts et avec un entraîneur comme Bruno Genesio, il peut le faire franchir des paliers car c’est un formidable joueur. Pour moi, c’est un joueur qui collerait bien à l’OM, de par sa mentalité, son talent ».