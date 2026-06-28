Après son départ de l'OM, Medhi Benatia sort du silence sur son avenir !

Axel Cornic

Tout est à refaire à l’Olympique de Marseille, où une nouvelle direction va débarquer officiellement à partir du début du mois de juillet. Pablo Longoria n’est en effet plus là et même Medhi Benatia a fini par partir, après avoir été retenu quelques mois de plus par le propriétaire Frank McCourt. Et dans un entretien accordé ce dimanche à La Gazzetta dello Sport, l’ancien directeur sportif marseillais s’est exprimé sur son avenir.

La promesse était alléchante. Arrivé en 2024, Roberto De Zerbi semblait pouvoir être accompagné par une direction solide, avec notamment un Medhi Benatia prêt à tout pour lui donner les joueurs dont il avait besoin. Mais l’histoire n’a finalement duré qu’un an et demi avant que tout n’explose à l’OM, avec d’ailleurs des nombreuses polémiques.

Quel avenir pour Benatia ? L’ancien défenseur central a semblé cristalliser toutes les tensions et cela s’est d’ailleurs vérifié ces derniers mois, qui ont semblé interminables. Il a désormais laissé sa place à Grégory Lorenzi et s’il semble encore aider l’OM en coulisses, il n’est plus le directeur sportif du club. Rapidement, plusieurs rumeurs ont commencé à fuiter sur son avenir avec notamment un retour à l’AS Roma, ou encore à la Juventus, sans que cela ne se confirme. Et ça devrait continuer, puisque le principal intéressé n’a pas vraiment envie de reprendre tout de suite du service.