Excellente nouvelle pour le PSG : L'AS Monaco va faire un joli cadeau pour le transfert de Maghnes Akliouche !

Ces dernières heures, le PSG semble avoir accéléré pour le transfert de Maghnes Akliouche qui pourrait bien être le remplaçant de Lee Kang-In qui se dirige vers l'Atlético de Madrid. Déjà intéressé l'été dernier, le club de la capitale pourrait même avoir une bonne surprise dans ce dossier puisque l'AS Monaco devrait réclamer une indemnité de transfert moins importante qu'il y a un an.
Cet été, le PSG cherchera à poursuivre sa stratégie sur le mercato qui vise à recruter de jeunes talents français. Dans cette optique, la piste menant à Maghnes Akliouche a refait surface ces dernières heures. Déjà convoité l'été dernier, l'international français est toujours dans le viseur du PSG qui aurait décidé d'accélérer puisque le départ de Lee Kang-In vers l'Atlético de Madrid se précise de plus en plus.
L'AS Monaco va revoir le prix d'Akliouche à la baisse
En effet, selon les informations de L'EQUIPE, le PSG a sérieusement relancé cette piste et désormais tout pourrait aller très vite, notamment grâce aux excellentes relations entre la direction parisienne et l'AS Monaco. Et surtout, alors que les Monégasques étaient réticents à céder Maghnes Akliouche l'été dernier, ils avaient fixé la barre très haut en réclamant 70M€ pour son transfert. Une situation qui aurait bien changé puisque L'EQUIPE assure que l'ASM est désormais dans l'obligation de vendre et ne pourra donc pas maintenir des exigences aussi élevées, d'autant plus que le contrat d'Akliouche s'achève en 2028. La somme attendue par Monaco n'est pas précisée, mais elle sera donc très inférieure aux 70M€ de l'été dernier.
Akliouche attend la fin de la Coupe du monde
Cependant, bien que ce dossier semble pouvoir se régler rapidement entre le PSG et l'AS Monaco, Maghnes Akliouche confiait récemment sa volonté d'attendre la fin de la Coupe du monde pour évoquer son avenir. « Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition, mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer », confiait-il auprès de Nice-Matin.