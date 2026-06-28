Excellente nouvelle pour le PSG : L'AS Monaco va faire un joli cadeau pour le transfert de Maghnes Akliouche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, le PSG semble avoir accéléré pour le transfert de Maghnes Akliouche qui pourrait bien être le remplaçant de Lee Kang-In qui se dirige vers l'Atlético de Madrid. Déjà intéressé l'été dernier, le club de la capitale pourrait même avoir une bonne surprise dans ce dossier puisque l'AS Monaco devrait réclamer une indemnité de transfert moins importante qu'il y a un an.

Cet été, le PSG cherchera à poursuivre sa stratégie sur le mercato qui vise à recruter de jeunes talents français. Dans cette optique, la piste menant à Maghnes Akliouche a refait surface ces dernières heures. Déjà convoité l'été dernier, l'international français est toujours dans le viseur du PSG qui aurait décidé d'accélérer puisque le départ de Lee Kang-In vers l'Atlético de Madrid se précise de plus en plus.

L'AS Monaco va revoir le prix d'Akliouche à la baisse En effet, selon les informations de L'EQUIPE, le PSG a sérieusement relancé cette piste et désormais tout pourrait aller très vite, notamment grâce aux excellentes relations entre la direction parisienne et l'AS Monaco. Et surtout, alors que les Monégasques étaient réticents à céder Maghnes Akliouche l'été dernier, ils avaient fixé la barre très haut en réclamant 70M€ pour son transfert. Une situation qui aurait bien changé puisque L'EQUIPE assure que l'ASM est désormais dans l'obligation de vendre et ne pourra donc pas maintenir des exigences aussi élevées, d'autant plus que le contrat d'Akliouche s'achève en 2028. La somme attendue par Monaco n'est pas précisée, mais elle sera donc très inférieure aux 70M€ de l'été dernier.