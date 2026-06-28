Le Paris FC va devancer l'OM pour ce transfert ?

Alexis Brunet

Après une saison plus que compliquée ponctuée à la cinquième place en Ligue 1, l’OM espère pouvoir faire bien mieux l’année prochaine malgré des difficultés financières qui ne vont pas l’aider sur le mercato. Le club phocéen a déjà quelques pistes et l’une d’entre elles mène à Arsène Kouassi, le joueur du FC Lorient. Mais le Paris FC s’intéresse également au défenseur et pourrait bien plomber Marseille.

Maintenant qu’il connait les sanctions de la DNCG (encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation), l’OM va pouvoir se concentrer sur son mercato. Grégory Lorenzi n’aura pas la tâche facile avec les difficultés financières que traverse Marseille, mais il a prouvé lorsqu’il était à Brest qu’il avait des idées et cela aide parfois à réaliser des coups malins.

Arsène Kouassi est pisté par l’OM Contrairement aux derniers marchés des transferts, l’OM ne pourra plus recruter des joueurs de classe mondiale et il va donc plutôt tenter de s’offrir des joueurs fiables, qui connaissent la Ligue 1. Dans ce sens, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le club phocéen pisterait Arsène Kouassi, qui sort d’une bonne saison avec le FC Lorient. Le latéral gauche a inscrit deux buts en championnat tout en délivrant huit passes décisives et il pourrait donc déjà quitter les Merlus, après être arrivé en 2025.