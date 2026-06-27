Départ du PSG : Ces quatre clubs de renom ont voulu recruter Gonçalo Ramos !

Alexis Brunet

Gonçalo Ramos devrait être la première grosse vente du PSG cet été. Après trois saisons à Paris, le Portugais a décidé d’aller voir ailleurs et de rejoindre l’AC Milan contre un chèque de 80M€ bonus compris. Mais l’attaquant aurait pu ne pas rejoindre la Serie A car quatre clubs anglais voulaient également le faire venir.

Ce n’est pas encore officiel, mais c’est tout comme. Vendredi, le journaliste Fabrizio Romano et de nombreuses autres sources ont affirmé que Gonçalo Ramos allait quitter le PSG. Désireux d’obtenir plus de temps de jeu, le Portugais va rejoindre l’AC Milan, qui aurait déboursé pas moins de 80M€ bonus compris pour le faire venir. Une belle affaire pour Paris qui l’avait acheté contre 65M€ hors bonus à l’été 2023 au Benfica Lisbonne.

Plusieurs clubs anglais se sont intéressés à Gonçalo Ramos Après le Portugal et la France, Gonçalo Ramos va donc découvrir l’Italie, mais il aurait bien pu rejoindre un autre championnat. Selon les informations de Teamtalk, la Premier League aurait pu accueillir le joueur du PSG car Chelsea, Manchester United, Newcastle et Tottenham avaient coché son nom pour se renforcer. Ces formations anglaises n’ont toutefois pas fait d’offre pour le buteur de 25 ans et l’AC Milan s’est finalement montré plus rapide.