«Impossible de refuser» : Laurent Blanc lâche un indice sur le prochain club qu'il va entraîner ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des techniciens français avec la plus grosse expérience, Laurent Blanc a également l’une des carrières les plus frustrantes. Depuis son passage au Paris Saint-Germain de 2013 à 2016 il enchaine en effet les échecs, avec notamment un fiasco du côté de l’Olympique Lyonnais.

Souvent cité, mais rarement choisi. Laurent Blanc n’a plus dirigé un projet ambitieux depuis son départ du PSG et ce ne sont pas ses deux piges au Moyen Orient avec Al-Rayyan et Al-Ittihad, qui vont satisfaire les observateurs. Mais à 60 ans, l’ancien défenseur ne semble avoir aucune envie d’arrêter...

« Je compte bien continuer à entraîner, car j'ai encore l'énergie et la motivation nécessaires » C’est en tout cas ce qu’il a annoncé dans un long entretien récemment accordé à La Gazzetta dello Sport, où on lui propose d’ailleurs un avenir en Serie A. « Je compte bien continuer à entraîner, car j'ai encore l'énergie et la motivation nécessaires. Si une offre se présente, je l'étudierai » a expliqué Laurent Blanc, qui connait bien l’Italie pour avoir porté les couleurs du Napoli et de l’Inter dans les années 1990 et début 2000. « En Italie ? Absolument. Il m'est impossible de refuser une opportunité de travailler en Italie, un pays où j'ai passé de très bons moments en tant que joueur ».