Transfert d’Ayyoub Bouaddi : Cette nouvelle révélation qui peut tout changer pour le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2029, Ayyoub Bouaddi a séduit les plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid. De son côté, Manchester City est également sur les rangs et aurait échangé avec les dirigeants lillois d'après la presse étrangère.

Présent en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde avec la sélection marocaine, Ayyoub Bouaddi devrait vivre des prochaines semaines agitées concernant sa situation personnelle. Le milieu marocain dispose d’une grosse cote sur le marché des transferts et serait notamment dans le viseur du PSG, du Real Madrid de Liverpool et d’Arsenal. Un autre géant européen s’est ajouté à la liste.

Manchester City est également sur les rangs D’après le journaliste Matteo Moretto, Manchester City est très intéressé par Ayyoub Bouaddi et l’aurait déjà fait savoir au LOSC, avec qui des contacts directs ont eu lieu. Un intérêt confirmé par Fabrizio Romano, précisant que la formation anglaise prévoyait de l’enrôler à l’été 2027. Reste à voir si les plans des Skyblues vont évoluer compte tenu de l’importance concurrence dans ce dossier.