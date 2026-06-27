Transfert d’Ayyoub Bouaddi : Cette nouvelle révélation qui peut tout changer pour le PSG !

Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2029, Ayyoub Bouaddi a séduit les plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid. De son côté, Manchester City est également sur les rangs et aurait échangé avec les dirigeants lillois d'après la presse étrangère.
Présent en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde avec la sélection marocaine, Ayyoub Bouaddi devrait vivre des prochaines semaines agitées concernant sa situation personnelle. Le milieu marocain dispose d’une grosse cote sur le marché des transferts et serait notamment dans le viseur du PSG, du Real Madrid de Liverpool et d’Arsenal. Un autre géant européen s’est ajouté à la liste.
Manchester City est également sur les rangs
D’après le journaliste Matteo Moretto, Manchester City est très intéressé par Ayyoub Bouaddi et l’aurait déjà fait savoir au LOSC, avec qui des contacts directs ont eu lieu. Un intérêt confirmé par Fabrizio Romano, précisant que la formation anglaise prévoyait de l’enrôler à l’été 2027. Reste à voir si les plans des Skyblues vont évoluer compte tenu de l’importance concurrence dans ce dossier.
Le LOSC voudrait le conserver, mais…
Quoi qu’il en soit, le LOSC entend récupérer un gros chèque en cas de départ de l’international marocain, sous contrat jusqu’en juin 2029. « On en parlera avec Ayyoub pour être très sincère, parce que ça avait été aussi l'objet de nos discussions. On a eu des échanges très réguliers avec Ayyoub. L'idée, pour nous, c'est de le conserver, confiait récemment le président Olivier Létang au sujet de son joueur dans l'After Foot. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire, on pourra envisager son départ. Au-dessus de 50M€ ? Non, ce n’est pas suffisant. On est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub ». La somme de 80 millions d’euros a récemment été évoquée par The Athletic.