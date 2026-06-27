Mercato - OM : Le coup de pression de Frank McCourt, avant de lâcher 30M€ !

Alexis Brunet

Après une saison très compliquée, l’OM va être bridé lors du mercato estival. Le club phocéen a été sanctionné ce vendredi par la DNCG, qui va encadrer la masse salariale du club phocéen, mais aussi ses indemnités de mutation. Marseille a pu compter sur Frank McCourt pour éviter des sanctions plus importantes et l’homme d’affaires aurait d’ailleurs injecté 30M€ au printemps dernier pour assainir les finances marseillaises.

Le couperet est tombé ce vendredi. La DNCG a rendu son verdict concernant l’OM et elle l’a condamné à un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation. Le club phocéen sera donc loin d’être libre sur le mercato et il va devoir se montrer malin pour réaliser des coups à moindre frais. Une tâche qui est confiée à Grégory Lorenzi, qui a remplacé Medhi Benatia au poste de directeur sportif.

McCourt a injecté 30M€ au printemps L’OM aurait pu s’attendre à des sanctions plus importantes, mais d’après les informations de RMC Sport, il a pu compter sur Frank McCourt. Le propriétaire du club phocéen se serait engagé à apporter des garanties financières si Marseille n’arrive pas à vendre assez cet été. Mais ce n’est pas tout, car selon L’Équipe, l’homme d’affaires américain a également injecté 30M€ dans les finances olympiennes au printemps pour maintenir le club à flot.