Mercato - OM : Le coup de pression de Frank McCourt, avant de lâcher 30M€ !

Après une saison très compliquée, l’OM va être bridé lors du mercato estival. Le club phocéen a été sanctionné ce vendredi par la DNCG, qui va encadrer la masse salariale du club phocéen, mais aussi ses indemnités de mutation. Marseille a pu compter sur Frank McCourt pour éviter des sanctions plus importantes et l’homme d’affaires aurait d’ailleurs injecté 30M€ au printemps dernier pour assainir les finances marseillaises.
Le couperet est tombé ce vendredi. La DNCG a rendu son verdict concernant l’OM et elle l’a condamné à un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation. Le club phocéen sera donc loin d’être libre sur le mercato et il va devoir se montrer malin pour réaliser des coups à moindre frais. Une tâche qui est confiée à Grégory Lorenzi, qui a remplacé Medhi Benatia au poste de directeur sportif.
McCourt a injecté 30M€ au printemps
L’OM aurait pu s’attendre à des sanctions plus importantes, mais d’après les informations de RMC Sport, il a pu compter sur Frank McCourt. Le propriétaire du club phocéen se serait engagé à apporter des garanties financières si Marseille n’arrive pas à vendre assez cet été. Mais ce n’est pas tout, car selon L’Équipe, l’homme d’affaires américain a également injecté 30M€ dans les finances olympiennes au printemps pour maintenir le club à flot.
L'OM a réalisé un gros mercato hivernal
Avant d’injecter 30M€, Frank McCourt avait d’abord demandé à la direction de l’OM de réaliser un gros mercato hivernal 2026 d’un point de vue des ventes. Le propriétaire marseillais avait été écouté, puisque Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui était alors en poste, avaient vendu notamment Robinio Vaz à l’AS Rome contre 22M€ et Darryl Bakola à Sassuolo pour 10M€. Des ventes qui devraient donc se poursuivre cet été avec notamment le départ attendu de Mason Greenwood qui pourrait rapporter gros à la formation olympienne, même si 40% du futur transfert de l’Anglais reviendront à Manchester United, son ancienne équipe.