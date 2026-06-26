Le PSG a trouvé un accord pour son premier transfert de l'été, c'est un record !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival devrait être animé pour le PSG. Arrivé il y a trois ans à Paris, l’attaquant Gonçalo Ramos devrait quitter le club et prendre la direction de l’AC Milan. Un accord a déjà été trouvé pour le transfert de l’international Portugais, qui s’apprête à devenir la recrue la plus chère de l’histoire des « Rossoneri ».

Le mercato estival du PSG devrait s’accélérer en pleine Coupe du Monde. Parti défendre les couleurs du Portugal sur ce mondial, Gonçalo Ramos devrait très prochainement faire ses adieux. Arrivé au PSG en 2023, l’attaquant portugais se rapproche d’un départ vers la Serie A. Cherchant à obtenir davantage de temps de jeu, le numéro 9 parisien est depuis plusieurs jours dans le viseur de l’AC Milan, qui est prêt à débourser un beau montant afin de le recruter cet été.

L’AC Milan va boucler le plus gros transfert de son histoire A en croire les dernières révélations de The Athletic, tout serait d’ailleurs bouclé pour le transfert de Gonçalo Ramos ! Le média révèle qu’un accord existe déjà entre toutes les parties pour un transfert important. Si le montant de ce dernier n’a pas filtré, The Athletic indique qu’il s’agit là du plus gros transfert de l’histoire de l’AC Milan, devant les 50M€ dépensés en 2019 pour l’arrivée de Rafael Leão. Le prix de Ramos devrait être néanmoins inférieur au record d’achat de la Serie A, à savoir 74M€ dépensés par l’Inter pour Romelu Lukaku en 2019 également.