Mercato : Le PSG ou le Real Madrid ? La préférence de Michael Olise dévoilée par la presse allemande

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Michael Olise est aujourd’hui un joueur du Bayern Munich et le club bavarois a été très clair : le Français est intransférable. Mais voilà que les rumeurs se multiplient à propos de son avenir. En plus du Real Madrid, le PSG ferait également les yeux doux à Olise. Et pour ce qui est de son avenir, celui qui dispute actuellement la Coupe du monde aurait visiblement une préférence.

Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Michael Olise fait le bonheur du Bayern Munich. Mais jusqu’à quand ? Au moment de sa réélection comme président du Real Madrid, Florentino Pérez avait annoncé sa volonté de vouloir faire une folie pour un joueur. Son rêve se nommerait visiblement Olise, mais voilà que les Bavarois ont immédiatement réagi en assurant que l’international français était intransférable. Pas de quoi toutefois mettre un terme à ce feuilleton, d’autant que depuis, le PSG s’est également ajouté à la lutte.

Le PSG veut aussi Olise Ayant déjà Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia, le PSG voudrait désormais y ajouter Michael Olise. C’est Olivier Ménard, lors de L’Equipe du Soir, qui avait lâché cette bombe, assurant : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. (…) Le Bayern l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été ».