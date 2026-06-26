Mercato : Le PSG ou le Real Madrid ? La préférence de Michael Olise dévoilée par la presse allemande

Michael Olise est aujourd’hui un joueur du Bayern Munich et le club bavarois a été très clair : le Français est intransférable. Mais voilà que les rumeurs se multiplient à propos de son avenir. En plus du Real Madrid, le PSG ferait également les yeux doux à Olise. Et pour ce qui est de son avenir, celui qui dispute actuellement la Coupe du monde aurait visiblement une préférence.
Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Michael Olise fait le bonheur du Bayern Munich. Mais jusqu’à quand ? Au moment de sa réélection comme président du Real Madrid, Florentino Pérez avait annoncé sa volonté de vouloir faire une folie pour un joueur. Son rêve se nommerait visiblement Olise, mais voilà que les Bavarois ont immédiatement réagi en assurant que l’international français était intransférable. Pas de quoi toutefois mettre un terme à ce feuilleton, d’autant que depuis, le PSG s’est également ajouté à la lutte.
Le PSG veut aussi Olise
Ayant déjà Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia, le PSG voudrait désormais y ajouter Michael Olise. C’est Olivier Ménard, lors de L’Equipe du Soir, qui avait lâché cette bombe, assurant : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. (…) Le Bayern l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été ».
Préférence au Real Madrid ?
En Allemagne, on a également confirmé la tendance : le PSG est bel et bien intéressé par Michael Olise. En effet, selon les informations de Kicker, le club de la capitale suivrait de très près l’international français du Bayern Munich. Mais voilà qu'Olise serait encore très loin de poser ses valises à Paris. Et pour cause… Comme l’explique le média allemand, s’il venait à quitter la Bavière, le joueur de 24 ans pencherait davantage pour un transfert vers le Real Madrid. Affaire à suivre…