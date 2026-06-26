Mercato - «Le PSG travaille sur Michael Olise» : C’est confirmé en Allemagne !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG serait en train de préparer un gros coup en coulisses pour son mercato estival et envisagerait de déloger Michael Olise du Bayern Munich. Et alors que le milieu offensif dispute actuellement la Coupe du Monde avec l’équipe de France, un journaliste allemand confirme ce vif intérêt du PSG pour Olise.

L’information a récemment été dévoilée par L’EQUIPE : le PSG en pince pour Michael Olise (24 ans) et pourrait donc frapper fort cet été s’il parvient à recruter le meneur de jeu de l’équipe de France, qui brille actuellement avec les Bleus en Coupe du Monde. Malgré les nombreuses spéculations, le Real Madrid a clairement indiqué via un communiqué officiel qu’il ne tenterait rien avec Olise, ce qui laisse donc potentiellement le champ libre au PSG dans ce dossier.

« N’oubliez pas le PSG » Christian Falk, journaliste du média allemand Sport Bild, a d’ailleurs confirmé l’intérêt du PSG pour Michael Olise dans une interview accordée à cfbayerninsider.com : « N’oubliez pas le PSG, d’ailleurs. Le club s’intéresse également à Olise et travaille sur ce dossier. Le joueur de 24 ans a donc bel et bien des options. Herbert Hainer a clairement fait savoir à son collègue et ami, Florentino Pérez, que le Real Madrid n’avait aucune chance de recruter Olise. De son côté, Pérez a également clairement indiqué que le géant de la Liga ne tenterait aucune démarche sans en avoir préalablement informé Hainer. Je ne sais donc pas d’où viennent ces rumeurs ! », assure Falk.