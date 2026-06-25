Mercato - PSG : La solution enfin trouvée pour se débarrasser du flop Renato Sanches ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On a peut-être tendance à l’oublier, mais Renato Sanches est encore et toujours un joueur du PSG. Véritable flop du recrutement parisien, le Portugais n’entre toutefois pas dans les plans de Luis Enrique pour la saison prochaine. Luis Campos doit donc trouver une solution afin de se débarrasser de Renato Sanches cet été et voilà que ça serait le cas.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, c’est pour le moment assez calme. Toutefois, ça devrait s’accélérer dans les semaines à venir, notamment après la Coupe du monde. Pour ce qui est du PSG, quelques recrues sont attendues. En revanche, dans le sens des départs, ça devrait être plus animé. Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Bradley Barcola, Lucas Chevalier… Les rumeurs sont nombreuses concernant les possibles partants au PSG. Et voilà qu’il ne faut également pas oublier Renato Sanches.

Renato Sanches toujours pas dans les plans au PSG A 28 ans, Renato Sanches appartient aujourd’hui toujours au PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. Ayant fait un flop avec le club de la capitale, le Portugais a multiplié les prêts au cours des dernières saisons, n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique. De retour d’une expérience au Panathinaïkos, Renato Sanches n’est toujours pas désiré à Paris. Pour le milieu de terrain portugais, il n’y a donc qu’une seule solution : partir. Mais encore faut-il trouver preneur et Luis Campos serait visiblement sur le coup.