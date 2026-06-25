Transfert à 55M€ : «Ils se trompent», l’OM répond cash pour Mason Greenwood !

Pierrick Levallet

Ennuyé par certains soucis financiers, l’OM va être obligé de se séparer de certains joueurs cet été. Le club phocéen pourrait notamment profiter de la bonne valeur marchande de Mason Greenwood pour renflouer ses caisses. Les dirigeants olympiens se montreraient d’ailleurs intransigeants concernant le prix pour le transfert de l’attaquant de 24 ans.

L’OM est dans une passe délicate en ce moment. Le club phocéen est ennuyé par certains problèmes financiers et devrait donc être amené à se séparer de certains joueurs cet été. Les dirigeants marseillais pourraient ainsi profiter de la bonne valeur marchande de Mason Greenwood pour renflouer leurs caisses. L’attaquant de 24 ans, estimé à 55M€, serait particulièrement convoité sur le mercato. Et certains penseraient que les pensionnaires de la Ligue 1 finiront par brader l’Anglais. Mais la formation olympienne verrait les choses autrement.

«Il y a trop d'enjeux symboliques et financiers sur ce dossier» « Beaucoup de prétendants pensent aussi que l'OM bradera Greenwood cet été, parce que le club est obligé de vendre des éléments. Mais ils se trompent, il y a trop d'enjeux symboliques et financiers sur ce dossier » a ainsi révélé un intime de la direction de l’OM à L’Equipe. Reste maintenant à voir si l’un des prétendants de Mason Greenwood acceptera de s’aligner sur les exigences financières du club phocéen.