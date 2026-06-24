Mercato - OM : Un journaliste propose un autre plan pour vendre Mason Greenwood plus cher

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, on se dirige tout droit vers une séparation entre l’OM et Mason Greenwood. Mais à quel prix ? Le montant du transfert de l’Anglais est au coeur de nombreuses discussions. Le club phocéen aimerait bien évidemment tirer le plus de la vente de son numéro 10, ayant fixé la barre à 55M€, bonus compris. Mais voilà que l’OM pourrait encore récupérer davantage du transfert de Greenwood.

Compte tenu des besoins financiers de l’OM, la vente de Mason Greenwood apparait aujourd’hui comme inévitable. Alors que le club phocéen devra reverser 40% à Manchester United, l’objectif est donc de récupérer le plus du transfert de l’Anglais. La barre aurait alors été fixée à 55M€, bonus compris. Un montant auquel l’AS Rome, très intéressée par Greenwood, ne voudrait pas aller, envisageant de proposer moins pour l’instant.

« C’est que dalle » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, il a justement été question du transfert de Mason Greenwood et du prix du numéro 10 de l’OM. C’est ainsi que Karim Bennani a considéré que le montant évoqué pour le transfert de l’Anglais était un peu à ses yeux. « Moi c’est sur le montant du transfert… il y a encore 6 mois, quand Greenwood marchait sur l’eau, on parlait de montants bien supérieurs. Là, la fin de saison de Marseille, sa fin de saison qui a été moins bonne… On est sur 50 millions d’euros pour l’OM ? Je vois d’autres prix qui sont pratiqués en Europe aujourd’hui, honnêtement, un joueur capable de marquer une vingtaine de buts chaque saison en Ligue 1, c’est que dalle », a-t-il lâché dans un premier temps.