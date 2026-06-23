Transfert au Real Madrid : Thierry Henry balance le nom de la prochaine recrue réclamée par Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a deux ans. Alors qu'il est de plus en plus complice avec Michael Olise en équipe de France, le capitaine de Didier Deschamps pourrait demander à Florentino Pérez de l'attirer vers le Bernabeu. Du moins, c'est ce que pense Thierry Henry.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie parisienne, l'international français a refusé d'activer l'option pour rempiler d'une année. Déterminé à rejoindre le club de ses rêves, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a deux ans.

«J’ai vu Olise et Mbappé combiner pendant 30 minutes» Lors de son arrivée à Bernabeu, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Après une première saison difficile sur le plan personnel et collectif, l'attaquant de 27 ans a retrouvé de sa superbe individuellement. Toutefois, le Real Madrid a réalisé une saison blanche en 2025-2026. Pour se relancer à la rentrée, Florentino Pérez ferait mieux de recruter Michael Olise lors de ce mercato estival. D'après Thierry Henry, la Maison-Blanche pourrait profiter de la complicité naissante entre l'ailier droit du Bayern et Kylian Mbappé, qui font le plus grand bonheur de l'équipe de France depuis le lancement de la Coupe du Monde 2026.