Mercato - PSG : «Je veux réaliser mon rêve», Julian Alvarez lâche une bombe sur son avenir !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Julian Alvarez pourrait quitter l'Atlético de Madrid lors de ce mercato estival. En effet, l'international argentin serait dans le viseur de plusieurs écuries européennes, notamment le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid. Pour ne pas arranger les affaires des Colchoneros, Julian Alvarez a annoncé publiquement qu'il voulait changer d'air à l'intersaison.

Lors de l'été 2024, le PSG a tenté de recruter Julian Alvarez. En quête d'un nouveau numéro 9, le club de la capitale s'est attaqué à l'international argentin, qui était barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City. Toutefois, Julian Alvarez a préféré rejoindre l'Atlético de Madrid il y a deux ans.

«Ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert» Transféré à l'Atlético pour une somme proche de 75M€, Julian Alvarez a paraphé un bail de six saisons à Madrid, soit jusqu'au 30 juin 2030. Malgré tout, le buteur de 26 ans pourrait ne plus faire long feu chez les Colchoneros. En effet, Julian Alvarez aurait la cote sur le marché. D'une part, le PSG serait revenu à la charge pour boucler la signature de l'international argentin. Malgré son échec sur ce dossier il y a deux ans, l'écurie rouge et bleu aurait décidé de retenter sa chance cet été. D'autre part, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient également sur les traces de Julian Alvarez. Et malheureusement pour l'Atlético, son numéro 19 veut absolument partir lors de cette fenêtre de transferts.